« La vie de Chuck » remporte le prix du public du TIFF

Le prix du public (présenté par Rogers) du Festival international du film de Toronto 2024 qui vient de se terminer a été décerné à La vie de Chuck, le premier dauphin est Emilia Pérez, le deuxième dauphin est Anora. Le Prix du Documentaire est décerné à The Tragically Hip : Pas de répétition généraleet le gagnant de Midnight Madness est La substance.

Les deux finalistes Emilia Pérez et Anora ont été de grands gagnants à Cannes en mai (ce dernier remportant la Palme d’Or) mais l’adaptation de Stephen King par Mike Flanagan La vie de Chuck a été présenté en première mondiale au TIFF et a été le gagnant surprise de ce prix. Tom Hiddleston joue dans le film basé sur la nouvelle de King sur trois chapitres de la vie d’un homme ordinaire nommé Charles Krantz. Il s’agit d’un gagnant inhabituel pour ce prix car il est actuellement à la recherche d’une distribution et n’a pas de date de sortie fixée, ce qui signifie qu’il pourrait être le premier gagnant du People’s Choice de mémoire récente à ne pas être actuellement considéré comme un prétendant à la course aux récompenses de la saison 2024. Il a été qualifié de « version apocalyptique de C’est une vie merveilleuse”, et il ne fait aucun doute que ce prix accélérera la conclusion d’un accord de distribution pour le film, qui est atypique du pain et du beurre de King mais plus proche dans l’esprit de films comme Reste près de moi et La Rédemption de Shawshankqui ont tous deux été nominés aux Oscars pour le meilleur film.

Décerné par le public depuis 1978 et souvent considéré comme un signe avant-coureur de l’Oscar du meilleur film, le prix du public du TIFF a été remporté par des lauréats de l’Oscar du meilleur film tels que Pays nomade, Livre vert, 12 ans d’esclavage, Le discours du roi, Slumdog Millionaire, Beauté américaine et Les chariots de feuParmi ceux qui ont été nominés pour le prix du meilleur film, on trouve le lauréat de l’année dernière Fiction américaineainsi que Les Fabelman, Belfast, JoJo Lapin, Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing Missouri, Chambre, La La Land, Le jeu de l’imitation, Le livre de jeu Silver Linings, Précieux, La vie est belle, Lieux au coeur et Le grand frisson.

Voici la liste complète de tous les gagnants du TIFF d’aujourd’hui :

La 47e édition des People’s Choice Awards du TIFF, présentée par Rogers, a été reconnue comme le meilleur film du festival selon le vote du public. Tous les longs métrages et séries de la sélection officielle du TIFF sont éligibles. Prix ​​du public pour Midnight Madness présenté par Rogers est : La substanceréal. Coralie Fargeat | Royaume-Uni/États-Unis/France

Le premier dauphin est : La Société des Talents Mortsréal. John Hsu | Taïwan

Le deuxième finaliste est : Amitiéréalisé par Andrew DeYoung | États-Unis Prix ​​du public pour le documentaire présenté par Rogers est : The Tragically Hip : Pas de répétition généraleréalisé par Mike Downie | Canada

Le premier dauphin est : Will et Harperréal. Josh Greenbaum | États-Unis

Le deuxième finaliste est : Votre avenirréal. Ali Weinstein | Canada Prix ​​du public présenté par Rogers est : La vie de Chuckréal. Mike Flanagan | États-Unis

Le premier dauphin est : Emilia Pérezréal. Jacques Audiard | France/États-Unis/Mexique

Le deuxième finaliste est : Anoraréal. Sean Baker | États-Unis

Les prix Short Cuts récompensent le meilleur film international et le meilleur film canadien. Chacun des deux films gagnants recevra une bourse de 10 000 $ CA. Les jurés des prix Short Cuts 2024 étaient Luis De Filippis, Micah Kernan et Shane Smith. Prix ​​Short Cuts du meilleur film international:

Pont 5Bréal. Malin Ingrid Johansson | Suède Déclaration du jury de Short Cut : « En subvertissant les attentes narratives à chaque tournant, tout en ajoutant des couches de perspicacité et de puissantes vérités émotionnelles qui illustrent de manière évocatrice les tensions entre la maternité et le désir, ce film profondément émouvant a captivé le jury, restant avec nous longtemps après l’avoir vu. Dirigé par une cinéaste talentueuse, suscitant habilement une performance exceptionnelle de son actrice principale, au service d’une histoire nuancée et déchirante, le jury est ravi de décerner le prix du meilleur court métrage international à Pont 5Bréalisé par Malin Ingrid Johansson. Mention honorable :

Quotaréal. Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw | Pays-Bas Déclaration du jury du Short Cut : « En trois minutes, cette animation inventive fait exactement ce que font les meilleurs courts métrages : nous faire poser de grandes questions dans des délais très courts. L’œuvre aborde la question actuelle du coût de l’invention et de l’innovation humaines sur notre planète fatiguée. Dans un monde où devenir viral est devenu synonyme de succès, elle se demande si le vrai virus n’est pas nous et notre besoin insatiable d’en avoir plus. Le jury est heureux de décerner une mention honorable à l’équipe de réalisateurs Job, Joris & Marieke pour leur court métrage Quota. Nous saluons également les cinéastes qui ont mis en pratique ce qu’ils prêchent en choisissant de ne pas assister au Festival cette année afin de limiter leur empreinte carbone et de rester dans les limites de leur « quota ». Prix ​​Short Cuts du meilleur film canadien:

Avez-vous peur d’être vous-même parce que vous pensez que vous pourriez échouer ?réal. Bec Pecaut | Canada Déclaration du jury de Short Cut : « Ce cinéaste a su capturer un moment de la vie avec une telle authenticité et sans effort. Le jury a été inspiré à rejoindre ces personnages dans une expédition sincère à travers des décisions effrayantes, drôles, difficiles et finalement réelles. L’exploration des liens familiaux et de la façon dont ils évoluent à l’âge adulte a donné lieu à un voyage émotionnel du début à la fin. Le jury est ravi de décerner le prix Short Cuts du meilleur court métrage canadien à la réalisatrice Bec Pecault pour Avez-vous peur d’être vous-même parce que vous pensez que vous pourriez échouer ?«

Le jury du FIPRESCI décerne le Prix de la critique internationale, dédié aux cinéastes émergents, à un premier long métrage dont la première mondiale est prévue dans le cadre du programme Discovery du TIFF. Les membres du jury du FIPRESCI 2024 sont Li Cheuk-to, Pierre-Simon Gutman, Azadeh Jafari, Saffron Maeve et Wilfred Okiche. Prix ​​FIPRESCI :

Mère Mèreréal. K’naan Warsame | Somalie Déclaration du Jury FIPRESCI : «Mère Mèreréalisé par K’naan Warsame, dépeint une approche humaniste d’un récit de vengeance se déroulant dans un pays hanté par la violence et le chagrin. Le film est remarquable dans son traitement non sensationnaliste de la politique controversée à travers ses parallèles entre le monde humain et le monde naturel. Le premier long métrage de Warsame, par ses attributs formels convaincants et son jeu d’acteur charismatique, transmet un sentiment d’espoir et de guérison après une tragédie.

Décerné par le Réseau pour la promotion du cinéma d’Asie-Pacifique, le prix NETPAC récompense les films spécifiquement issus des régions d’Asie et du Pacifique. Le jury est composé de trois membres de la communauté internationale sélectionnés par le TIFF et le NETPAC, qui décernent le prix au meilleur film asiatique réalisé par un réalisateur débutant ou débutant un deuxième long métrage. Les membres du jury du NETPAC 2024 sont Hannah Fisher, Dr. Vilsoni Hereniko et Kerri Sakamoto. Prix ​​NETPAC :

La dernière des femmes de la merréal. Sue Kim | États-Unis Déclaration du jury NETPAC : « Le prix du jury NETPAC 2024 est décerné à La dernière des femmes de la merpour son portrait émouvant et éclairant de la vie des haenyeo, un groupe de plongeuses âgées de l’île de Jeju, au large de la Corée du Sud. Ces femmes sont des guerrières de la mer qui luttent contre le réchauffement climatique et la pollution des océans pour maintenir en vie une pratique culturelle unique. Il est rare qu’un cinéaste choisisse de mettre en lumière, de mettre en valeur et de célébrer les luttes quotidiennes des femmes de 60 et 70 ans, en particulier celles issues de communautés marginalisées éloignées des centres de pouvoir. La réalisatrice Sue Kim dépeint la vie de ces guerrières sur terre et dans la mer avec beauté, humour et compassion. C’est une histoire qui nous inspire et nous appelle à l’action. »

PRIX DE LA MEILLEURE DÉCOUVERTE CANADIENNE

De retour cette année après une pause depuis 2019, et avec un nouveau nom et de nouveaux critères, le Prix Découverte du meilleur film canadien récompense les œuvres de cinéastes émergents qui contribuent à enrichir le paysage cinématographique canadien. Tous les premiers ou deuxièmes longs métrages en sélection officielle de cinéastes canadiens sont admissibles à ce prix. Le lauréat recevra une récompense en argent de 10 000 $. Le jury de cette année était composé d’Estrella Araiza, Chelsea McMullan et Randall Okita. Prix ​​de la meilleure découverte canadienne :

Langage universelréal. Matthew Rankin | Canada Déclaration du jury : « Après une année incroyable de films mettant en vedette une gamme extrêmement diversifiée de talents, de cœur et d’innovation, nous sommes honorés de décerner le prix de la meilleure découverte canadienne à un film qui trace audacieusement sa propre voie à travers une exploration poétique du cœur, du foyer et des liens humains : le langage universel absurdement drôle, doux et émouvant. » Mention honorable :

Tu n’es pas seuldir. Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien | Canada Déclaration du jury : « Nous aimerions tout d’abord décerner une mention honorable à Tu n’es pas seulun film qui nous a fascinés par ses performances exceptionnelles, son ton méticuleusement construit et son approche merveilleusement fraîche du genre.

PRIX DU MEILLEUR LONG MÉTRAGE CANADIEN PRÉSENTÉ PAR CANADA GOOSE

Canada Goose a toujours joué un rôle de soutien dans la magie du cinéma. Le TIFF continue de célébrer le savoir-faire et la narration uniques du cinéma canadien avec le prix du meilleur long métrage canadien. Tous les longs métrages canadiens en sélection officielle, à l’exception des premiers ou deuxièmes longs métrages, seront considérés pour ce prix. Le cinéaste gagnant recevra un prix en espèces de 10 000 $. Le prix du meilleur long métrage canadien 2024 est présenté par Canada Goose. Prix ​​du meilleur long métrage canadien :

Les bergersréal. Sophie Deraspe | Canada Déclaration du jury : « Parmi les nombreux beaux films présentés au programme cette année, Les bergers « Il s’est élevé au-dessus du lot avec ses performances électrisantes et sa construction d’univers stupéfiante qui nous a donné un aperçu d’un voyage poignant d’ambition, d’idéalisme et de ce que signifie vivre une vie pleine. »

PRIX DU CONCOURS DE LA PLATEFORME