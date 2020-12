Charlie Sheen était autrefois l’un des acteurs les mieux payés au monde, commandant 1,3 million de livres sterling par épisode pour Two and a Half Men en 2010.

Mais sa vie s’est déroulée dans un style déchirant l’année suivante lorsque la star en difficulté s’est lancée dans une cintreuse inquiétante, se lamentant sur le sang du tigre et le patron de la marque Chuck Lorre, « un petit homme stupide et stupide et un p ** sy punk que je ne voudrais jamais être comme. »

Il a perdu son emploi et est allé en cure de désintoxication, mais cela n’a rien fait pour ralentir son chemin d’autodestruction avec Charlie, 55 ans, admettant qu’il avait « frappé des pierres de sept grammes » et pris « plus que quiconque ne pouvait survivre ».









Il a ensuite joué dans Anger Management, mais après cela, le travail s’est tari.

Puis en 2015, la véritable cause du comportement de Charlie est devenue claire lorsque la star a révélé qu’il avait secrètement reçu un diagnostic de VIH quatre ans plus tôt.

Après avoir gaspillé des «millions» pour garder les maîtres-chanteurs silencieux, le père de cinq enfants a admis qu’il avait consommé de la drogue et de l’alcool pour faire face au diagnostic.

«C’était le seul outil dont je disposais à l’époque, alors je pensais que cela calmerait une grande partie de cette angoisse. Beaucoup de cette peur. Et cela n’a fait qu’empirer les choses », a déclaré Charlie.







«C’était pour étouffer l’anxiété et ce que ma vie allait devenir avec cette maladie et devenir si engourdie que je n’y ai pas pensé.

Depuis, il s’est retiré des projecteurs et a vécu une vie que peu de gens connaissent pour une fois.

Il a trouvé l’amour en 2017 avec le mannequin de 28 ans Julia Stambler – qui était également la nounou de ses jumeaux Max et Bob, 11 ans, avec l’ex-femme Brooke Mueller.









Selon TMZ, l’actrice occasionnelle qui est apparue une fois dans Entourage, a déclaré à un ami qu’elle n’avait « pas peur » du diagnostic de Charlie et qu’elle prenait des médicaments antiviraux et utilisait une protection dans le cadre d’une vie sexuelle active.

Mais alors que sa vie amoureuse était en plein essor, sa vie fiscale avait pris un plongeon avec Charlie menacé de perdre son manoir de Beverly Hills à cause d’une facture d’hypothèque impayée de 60000 £.

Désespéré de vendre la propriété de luxe, Charlie a réduit de 3,4 millions de livres sterling le prix initial demandé, acceptant une offre de 6,4 millions de livres sterling sur la maison de sept chambres plus tôt cette année.

Et dans des documents judiciaires de 2018, Charlie a déclaré qu’il était dans une « grave crise financière ».

Dans des documents judiciaires obtenus par The Blast, il a déclaré qu’il avait «été incapable de trouver un travail stable, et [has] été sur la liste noire de nombreux aspects de l’industrie du divertissement. »







Sa dernière entreprise consiste à vendre des salutations personnalisées pour les anniversaires, les anniversaires et autres célébrations via le site Web Cameo à un prix avantageux de 332 £.

Heureusement, en termes de santé, la vie n’a jamais été meilleure.

Après des années de lutte contre la dépendance, Charlie est finalement devenu sobre il y a deux ans après avoir été incapable de conduire sa fille à un rendez-vous parce qu’il avait bu.

«J’ai juste compris que je savais qu’il était temps de faire un changement – et vous savez, cela n’a pas nécessité une cure de désintoxication folle ou une fusillade avec les flics. Cela ne nécessitait rien de super dramatique et de fou et avant- nouvelles de la page », dit-il.

«À ce jour, je ne sais pas comment j’ai créé un tel chaos et me suis retrouvé dans cet espace de tête. C’est comme s’il y avait une possession extraterrestre ou démoniaque.

Quant à ce que l’avenir nous réserve, pour Charlie, c’est sa santé qui compte le plus.

«J’essaye de ne pas penser trop loin sur toute la ligne, tu sais?» dit-il à US Weekly.

«J’ai fait quelques changements pour me donner une chance de faire des choses sympas professionnellement. Et je suis fier d’être enfin cohérent. Et fiable. Et noble.