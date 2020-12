Barbara Windsor a eu une vie idyllique avec son mari Scott Mitchell avant son diagnostic dévastateur de la maladie d’Alzheimer.

La légende d’EastEnders, 82 ans, a rencontré Scott, 57 ans, acteur devenu consultant en recrutement, en 1992.

Ils sont restés voués l’un à l’autre jusqu’à sa mort tragique à l’âge de 83 ans.

Scott était apparu dans des émissions telles que Goodnight Sweetheart et Kavanagh QC pendant son temps dans le showbiz avant de sortir des projecteurs.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1992, alors qu’elle avait 55 ans et qu’il avait 29 ans – Barbara était amie avec les parents de Scott et il avait proposé de venir la chercher et de la conduire à un dîner chez eux.

Dans son livre, All of Me An Extraordinary Life, l’actrice a admis qu’elle lui avait dit: « Vous êtes un jeune homme très intelligent. »







(Image: Getty Images Europe)



Elle était toujours mariée à son deuxième mari Stephen Hollings à l’époque, mais est restée en contact avec Scott et l’a même aidé en le proposant pour un rôle d’actrice.

Barbara a insisté sur le fait qu’il n’était rien de plus qu’un ami à l’époque, ajoutant: « Un ami charmant, intelligent et attrayant, certes. »

Après que son mariage avec Stephen soit tombé en panne, elle a fini par dîner avec Scott et leur relation est devenue romantique.







(Image: Scott Mitchell)



Elle a quitté son mari pour Scott et leur romance éclair est devenue sérieuse, ils se sont mariés en 2000.

Dans son livre, Barbara a admis qu’ils avaient discuté de l’écart d’âge entre eux et résolu que cela n’affecterait pas leur relation.

Elle a écrit: « Nous avons discuté de l’écart d’âge, mais nous avons convenu que ce serait plus un problème pour les autres que pour nous. »







(Image: PA)



Au fur et à mesure que sa relation avec Scott prospérait, sa carrière aussi, car Barbara était au sommet de sa renommée dans les EastEnders.

Il l’a accompagnée à des événements de showbiz et à des œuvres de charité et ils ont régulièrement passé de somptueuses vacances ensemble, s’envolant vers des endroits ensoleillés, notamment la Barbade.

Scott était également à ses côtés pendant les moments difficiles, la soutenant tout au long de sa bataille contre le virus Epstein-Barr, ce qui l’a forcée à faire une pause prolongée dans le feuilleton de BBC One.







(Image: Images PA Wire / PA)



Elle est revenue mais a quitté le feuilleton en 2010, faisant une poignée d’apparitions avant ses dernières scènes en 2016.

En 2018, Scott a rendu public le diagnostic de la maladie d’Alzheimer de Barbara, révélant qu’elle luttait secrètement contre la maladie depuis quatre ans.

Malgré ses difficultés, son mari dévoué, Scott, est resté à ses côtés.

Confirmant sa triste mort, survenue jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite de Londres, Scott a déclaré: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.







(Image: Archives PA / Images PA)



« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.

«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.

«Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.