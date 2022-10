La vie dans le village de Malte mise en valeur dans une nouvelle peinture murale vibrante par l’artiste Dixon – Shaw Local

Le ruban est coupé par les responsables de la ville de Malte et d’autres personnes responsables de l’achèvement du projet, notamment l’artiste Dixon Nora Balayti et la propriétaire de l’immeuble Shirley Kyler le mercredi 19 octobre 2022, du côté nord de la route 38 à Malte. La peinture murale, qui énonce Malte en grosses lettres majuscules, dépeint les valeurs de la ville avec les thèmes de l’agriculture, de la famille, de la communauté et de la croissance. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)