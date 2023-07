Vivre à côté d’une centrale nucléaire saisie par les forces russes au début de leur invasion de l’Ukraine est « épuisant », a déclaré un habitant de Zaporizhzhia.

Denys Vasyliev, qui vit dans la ville avec sa femme et ses deux fils, a déclaré à CBC News que tout ce qu’il pouvait faire était d’essayer de se concentrer sur le positif, mais il était également toujours sur ses gardes pour qu’une catastrophe potentielle ne se produise.

« Vous devriez parler du meilleur scénario [in order] rester debout, rester debout [with] la vie et croire en [a] avenir meilleur », a-t-il déclaré à CBC News Network.

Mais en restant optimiste, il se prépare au pire. Il a dit à Neil Herland de CBC que sa famille avait acheté des masques, il y a environ six mois, pour les protéger de la poussière radioactive en cas d’accident ou d’attaque à l’usine.

L’inquiétude s’est intensifiée ces derniers jours, l’Ukraine et la Russie s’accusant mutuellement d’avoir planifié une attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a déjà subi de nombreuses frappes de missiles et des coupures de courant qui ont rendu impossible l’exploitation de la centrale en toute sécurité. Ses six réacteurs ont été arrêtés pour minimiser la menace d’une catastrophe.

Mais pour des gens comme Vasyliev, il y a une raison de toujours rester prudent.

Il était enfant en 1986 lorsque l’effondrement s’est produit à la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, l’une des pires catastrophes nucléaires au monde. Il a dit que lui et d’autres Ukrainiens avaient grandi en apprenant ce qu’il fallait faire en cas d’un autre accident nucléaire.

« Et de nos jours, cette information [is] revisité et tous les médias de masse parlent des consignes [of] comment se comporter, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi se préparer, comment rester en sécurité et calme et comment devrions-nous être préparés à la pire des situations », a déclaré Vasyliev.

L’Ukraine et la Russie se sont récemment accusées d’avoir planifié une attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, vue sur une photo prise le 29 mars. La plus grande centrale électrique d’Europe a été occupée par les forces russes quelques jours après le début de la guerre. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Menace en baisse mais pas éliminée

Le chef espion ukrainien Kyrylo Budanov a déclaré jeudi à Reuters que la menace d’une attaque contre l’usine s’était atténuée – pour l’instant – bien qu’il ait refusé d’expliquer comment ou pourquoi le risque s’était atténué.

Mais Budonaov a déclaré que le risque pourrait facilement revenir tant que l’installation resterait sous occupation par les forces de Moscou.

Samedi, son agence prétendait Les forces russes continuent de poser des mines antipersonnel à l’intérieur et autour de la centrale électrique.

Plus tôt dans la semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, citant des rapports de renseignement, a allégué que les troupes russes avaient placé des « objets ressemblant à des explosifs » sur plusieurs unités de puissance pour « simuler » une attaque dans le cadre d’une opération sous fausse bannière. Les « objets étrangers » ont été placés sur le toit des troisième et quatrième groupes électrogènes de la centrale, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a déclaré cette semaine qu’il n’avait trouvé aucune preuve de mines dans l’usine, mais a également admis que la Russie n’avait pas accordé à l’agence un accès complet à l’installation, y compris les zones sur le toit.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a déclaré à l’Associated Press que l’AIEA avait récemment eu accès à une plus grande partie du site, y compris le bassin de refroidissement et les zones de stockage de carburant.

Des membres de la délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) visitent la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, le 29 mars. (Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

Les Ukrainiens avaient déclaré que les Russes avaient miné ces zones, mais l’AIEA a découvert que non, a déclaré Grossi vendredi après une visite à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami.

L’AIEA tente depuis plus d’un an de conclure un accord pour garantir la démilitarisation de la centrale et réduire les risques d’accident nucléaire.

Le risque demeure jusqu’au départ de la Russie

Un petit nombre d’inspecteurs de l’AIEA sont en poste sur le site depuis l’automne dernier, en septembre, lorsque le président russe Vladimir Poutine a autorisé l’agence à accéder à la centrale électrique occupée.

Mais leur présence ne fait pas grand-chose pour réduire le risque qu’un accident nucléaire se produise à la suite d’une attaque ou de dommages supplémentaires à l’infrastructure, selon Shaun Burnie, spécialiste nucléaire senior chez Greenpeace, rien de la destruction du barrage de Nova Kakhovka, le mois dernier, qui était une source d’eau vitale pour la centrale nucléaire et son système de refroidissement.

« Si l’armée russe décide de faire quelque chose de catastrophique, la présence de l’AIEA ne les arrêtera pas. C’est le problème fondamental ici », a déclaré Burnie à Herland de CBC dans une interview depuis Castle Douglas, en Écosse.

Il a déclaré que le résultat d’un éventuel accident nucléaire à Zaporizhizhia pourrait aller d’un incident dans lequel aucune radioactivité n’est libérée à une « catastrophe nucléaire majeure et tous les scénarios intermédiaires ».

Tant que l’usine est occupée, a déclaré Burnie, la Russie essaie simplement de « défendre l’indéfendable » et de mettre le site – et tous ceux qui l’entourent – en danger.