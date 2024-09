La vie d’Adele loin des yeux du public serait limitée par la Scientologie

L’une des maisons d’Adele est nichée dans la paisible ville d’East Grinstead, entourée des vues panoramiques sur le West Sussex. En 2017, l’interprète de « Someone Like You » a acheté une maison dans la campagne anglaise, un manoir de style Tudor de huit chambres appelé Ridge Hill Manor, situé juste à l’extérieur d’East Grinstead.

Alors que le manoir de célébrité a des équipements impressionnants comme des plafonds à poutres apparentes, de grandes cheminées, un court de tennis et trois maisons d’hôtes, ce n’est pas l’architecture qui, selon le comédien et ami proche d’Adele Alan Carr, est la raison pour laquelle un groupe particulier, les scientologues, s’intéresse à lui acheter le terrain.

« Adele a une maison secrète à East Grinstead et les scientologues ont essayé de la lui racheter », a expliqué Carr à Le miroir. À l’époque où elle a acheté la maison pour la première fois en 2017, les initiés ont noté qu’elle « a délibérément choisi l’endroit le moins showbiz auquel elle puisse penser afin de pouvoir vivre une existence normale et sans éclat » pour élever son fils, Angelo, hors des feux de la rampe.

Cependant, étant donné les liens de la ville avec la Scientologie – et toutes les célébrités qui l’accompagnent – ​​cela s’est avéré plus difficile pour la chanteuse qu’elle n’aurait pu l’imaginer initialement.

East Grinstead est bien connu pour ses liens avec la Scientologie depuis des décennies. Au sud-ouest de la ville se trouve le manoir Saint Hill, une autre superbe maison de campagne construite en 1792. L. Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, en a fait sa demeure en 1959. Le manoir a servi de siège mondial de la Scientologie jusqu’en 1967, et il est toujours propriété de l’église à ce jour.

Alors que le manoir accueille des événements comme le gala annuel de Saint Hill, attirant des membres du monde entier, ces rassemblements ont suscité la controverse parmi les habitants qui ne sont pas vraiment ravis de la décision de l’organisation d’avoir l’un de ses principaux centres dans cette ville. Le domaine a reçu la visite de membres célèbres de la Scientologie comme Tom Cruise, qui aurait utilisé une aile du manoir comme retraite pendant le confinement pandémique.

Adele a acheté ce manoir avec son mari d’alors, Simon Konecki, et malgré leur divorce en 2020, elle est restée dans la maison. Il ne semble pas qu’elle ait l’intention de quitter de si tôt sa résidence adjacente au West Sussex, peu importe qui essaie de la lui acheter.

