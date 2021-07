La joueuse de 31 ans a affronté Irene Aldana dans le deuxième combat de la carte principale, mais n’a pas dépassé le premier contre sa fougueuse rivale mexicaine.

À 4:35 dans le combat des poids coq, Kunitskaya a été abandonnée avec un crochet gauche court après avoir d’abord essayé de faire pression sur son ennemi et de l’étouffer contre la cage.

Irene Aldana l’a fait ! 😳 Elle termine Kunitskaya en moins d’un tour #UFC264pic.twitter.com/ybXYyC8jeN – UFC Canada (@UFC_CA) 11 juillet 2021

Aldana a ensuite sauté sur son adversaire à terre et, bien qu’elle soit tenue à distance pendant quelques secondes, l’a achevée avec un sol et une livre brutaux.

Avec cette victoire, ‘Robles’ est passée à 6-2 lors de ses huit dernières sorties dans l’octogone, tandis que Kunitskaya a maintenant une fiche de 2-2 lors de ses quatre derniers matchs.

Irena Aldana laisse tomber Yana Kunitskaya avec un magnifique crochet gauche puis la termine avec GNP pic.twitter.com/7SCtwhQ4Xt – Will (@ChillemDafoe) 11 juillet 2021

Le Russe a cependant reçu 30% de la bourse d’Aldana, après que ce dernier a manqué de poids vendredi.

Mais Kunitskaya était évidemment contrarié par la perte et s’est adressé à Instagram pour y remédier.

En téléchargeant un selfie d’elle couverte de sang, de coupures et d’ecchymoses, a-t-elle écrit, « Désolé. La vie continue » à côté d’un emoji de prière.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Des personnalités et des établissements notables du monde du MMA, tels que le manager de Kamara Usman, Ali Abdelaziz, ont présenté leurs meilleurs vœux, tout comme son partenaire Thiago Santos qui a juré : « Je serai toujours à tes côtés, pour toujours » avec un renard et un emoji loveheart.

L’ancien challenger de la couronne des poids lourds légers de Jon Jones a également fait son propre poste séparé.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Thiago « Marreta » Santos (@tmarretamma)

« Ce soir n’était pas notre nuit » a-t-il écrit en légende d’une photo du couple.

« Perdre fait partie de notre sport, de la vie. Nous nous sommes battus, nous avons essayé et nous avons fait de notre mieux. Félicitations à Aldana, pas d’excuses.

« Je suis si fier de toi, parce que je suis avec toi 24 heures sur 24 et je sais à quel point tu as travaillé dur pour [this], je t’aime tellement et pour toujours. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus », le Brésilien a signé.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)