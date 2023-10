La vie avec la ménopause

Apprendre à gérer

Ces jours de ménopause (et pour moi, cela a duré environ 3 ans) étaient gérables parce que je restais occupé. Mes élèves avaient besoin de moi. Ma famille avait besoin de moi. J’ai dû emmener mes fils à diverses pratiques. Continuer à travailler m’a aidé. Cela m’a occupé et m’a permis de penser à autre chose. J’ai également bénéficié du soutien de mon mari et de mes fils avant, pendant et après la ménopause. Avoir un système de soutien a fait une différence.

En fin de compte, cependant, je sais que j’ai le contrôle sur la façon dont je traite mon corps. J’ai commencé à prendre ma santé au sérieux quand j’étais plus jeune. Mais, comme beaucoup de gens, je n’étais pas cohérent avec l’idée de m’entraîner et de manger sainement.

Juste au moment où j’ai eu 60 ans, j’ai pris ma retraite et je me suis retrouvé assis, m’apitoyant sur mon sort. Ensuite, je me suis dit que je devais faire quelque chose. Je dois faire un changement. Quelqu’un m’a parlé du CrossFit. Je l’ai essayé et j’ai adoré ! J’ai commencé avec 2 jours par semaine et j’ai augmenté jusqu’à 4 jours, jusqu’à la fermeture du gymnase pendant la pandémie. Je n’ai pas laissé cela m’arrêter. Mon fils m’a parlé d’un vélo d’appartement et j’ai commencé à en utiliser un. Mon mari et moi avons un rameur. Parfois, la vie arrive et l’exercice est la dernière chose sur ma liste, mais je sais à quel point c’est très important.