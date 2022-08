Après toute la folie que Ray a vécue avec Britney depuis sa sortie, on pourrait penser qu’il s’y connaîtrait mieux !

Nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de “Life After Lockup” et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Dans le clip, Britney se méfie et appelle le cousin de Ray après qu’il se soit précipité «au travail», mais laisse derrière lui son téléphone et ses vêtements de travail. Bien sûr, il s’avère que la mission sournoise de Ray consiste à se rendre chez les parents de Britney pour obtenir leurs bénédictions avant qu’il ne demande sa main en mariage.

Découvrez le clip ci-dessous:

Dang, Ray est nerveux alors que tous sortent. Il ne semble pas que ses parents approuvent super ses plans. Pensez-vous qu’ils donneront leur bénédiction?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de vendredi de “La vie après le confinement”:

Destinie élabore un plan pour gâcher la journée spéciale de Shawn et Sara. Pendant ce temps, Lindsey est peut-être trop difficile à gérer pour Daonte !

Welp, je ne peux pas dire que nous n’avons pas vu cela venir.

Un tout nouvel épisode de “Life After Lockup” sera diffusé le vendredi 12 août à 21h HNE sur WeTV.

Allez-vous regarder?