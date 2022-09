La vie après le confinement, le couple Daonte et Lindsey se sont séparés

Nous sommes jeudi et nous avons presque atteint l’arrivée d’un nouvel épisode de “Life After Lockup”.

Si vous avez regardé l’épisode de “Life After Lockup” de la semaine dernière, vous vous souviendrez que Daonte est retourné voir Lindsey après un voyage, seulement pour trouver ses lèvres verrouillées avec Blaine – le gars avec qui il a toujours eu de mauvaises vibrations.

Nous avons un extrait exclusif de l’épisode de vendredi en avant-première ! Dans le clip, Daonte met officiellement fin à sa relation avec Lindsay, mais quand elle appelle Blaine pour venir la chercher, il essaie de confronter Daonte à propos de ses soi-disant échecs en tant qu’homme. Ce sont des mots de combat – mais Daonte acceptera-t-il l’invitation à une confrontation physique ? Découvrez le clip ci-dessous:

Nous sommes tellement heureux que Daonte ait été assez mature pour s’éloigner de cette situation. De plus, son ami avait 100% raison. Daonte ne méritait pas d’être méprisé comme il l’était. C’est triste de le voir si bouleversé, mais nous espérons qu’il pourra guérir et finir par se retrouver avec quelqu’un digne de son cœur énorme. Pensez-vous que les DM de Daonte vont chauffer après cet épisode ? Nous sommes à peu près sûrs qu’il pourrait avoir son choix de femmes – sans dossier d’arrestation en plus !

Voici à quoi s’attendre L’épisode de vendredi de “La vie après le confinement”:

Lorsque Blaine confronte Daonte, Lindsay craint que leur altercation ne soit une mauvaise nouvelle pour ses mandats. Chazz tente d’attraper Branwin en flagrant délit.

Un nouvel épisode de “Life After Lockup” sera diffusé le vendredi 30 septembre à 21h HNE / 20h CST sur WeTV.

Allez-vous regarder ? !