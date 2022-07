“La vie après le confinement” Le couple Daonte et Lindsey se préparent à se réunir

Nous sommes à un jour de la première de la nouvelle saison de “Life After Lockup”, êtes-vous excité ? !

“Life After Lockup” revient sur WeTV vendredi et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir. Tous les fans de “Lockup” se souviendront peut-être que nous avons appris que Daonte et Lindsey sortaient ensemble dans l’émission spéciale “Love After Lockup : comment sortir avec un détenu !” Ils sont tous les deux déjà apparus sur “Love After Lockup” avec différents partenaires, mais il semble qu’ils se soient mieux adaptés l’un à l’autre.

Daonte est ravi de la sortie de Lindsey lors de la première de “Life After Lockup”

Dans le clip ci-dessous, Lindsey est libérée de prison et récupérée par un ami, alors elle décide d’appeler son nouvel amour Daonte avec la nouvelle. Daonte est ravie d’apprendre que Lindsey a été libérée, mais pas aussi excitée qu’elle ait été récupérée par un ami masculin. Découvrez le clip ci-dessous:

Daonte a définitivement l’air bien plus détendu et heureux que lorsqu’il sortait avec Nicolle, MAIS Lindsey est-elle vraiment là pour lui ? Est-il sur le point de vivre la même chose qu’il a vécue avec Nicolle ?

En savoir plus sur l’heureux couple et leur relation :

Daonte & Lindsey (Newport News, Virginie/Corinthe, MS)

Lindsey est libérée de prison sans avertissement en raison d’une épidémie de Covid dans son établissement et Daonte se rend au Mississippi le lendemain pour enfin rencontrer la fille de ses rêves en personne – bien que la mère de Daonte ne soit pas fan de cette nouvelle relation. Lorsque Daonte arrive au Mississippi, Lindsey vit avec un ancien ami et trafiquant de drogue, Blaine. Lindsey balaye la jalousie de Daonte mais sa visite déclenche des alarmes.

Uh oh… On dirait que les ennuis au paradis se préparent bien assez tôt.

“Life After Lockup” est diffusé vendredi à 21h HNE / 20h CST sur WeTV

Allez-vous regarder?