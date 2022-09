“La vie après le confinement” Brittany apprend que Marcelino a sexué son amie

Qu’est-il arrivé au code des filles ? !

Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “La vie après le confinement” et nous avons un extrait exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir. Le clip implique le couple OG “Lockup” Brittany et Marcelino et montre Brittany en route pour affronter son “amie” Amanda en dehors de son travail. Il semble donc que Marcelino ait envoyé des SMS à Amanda de manière inappropriée et bien qu’elle se soit ouverte à Brittany à ce sujet, elle n’a pas été complètement claire sur son propre rôle. Brittany est dévastée par la trahison d’Amanda mais est-il possible que son amie soit vraiment plus innocente qu’elle n’en a l’air ?

Découvrez le clip ci-dessous:

Mec, c’est tellement dur de voir ces OG sortir tristes… Nous continuons d’espérer que Marcelino mettra sa fierté de côté et demandera pardon. Le mariage devient si difficile, mais après toutes ces années, peuvent-ils vraiment tout gâcher ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de “La vie après le confinement” de vendredi :

Tayler et Chance ont des secrets majeurs qu’ils se sont cachés. Pendant ce temps, Branwin reçoit un appel mystérieux.

Avez-vous suivi cette saison ? Dans quelle histoire de couple êtes-vous le plus investi ? Nous avons été sur le bord de nos sièges avec ce truc de Brittany et Marcelino mais nous aimons regarder Britney et Ray se rapprocher de l’autel. Quels sont vos favoris?

Le nouvel épisode de “Life After Lockup” est diffusé le vendredi 9 septembre à 21h HNE / 20h CST sur WeTV

Allez-vous regarder?