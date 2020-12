Des changements majeurs interviendront des deux côtés de la Manche au cours de la nouvelle année, lorsque les effets du Brexit se feront pleinement sentir.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne en janvier 2020, mais une période de transition post-Brexit a maintenu la plupart des arrangements existants en place. Une fois que cela expirera le 31 décembre, les règles de l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni.

Ces changements se seraient produits même si Londres n’avait pas convenu d’un accord commercial post-Brexit avec Bruxelles la semaine dernière.

Ici, dans la première d’une série en deux parties, nous examinons l’impact sur les personnes, en nous concentrant sur la résidence, les voyages et les échanges entre le Royaume-Uni et le continent.

Fin de la libre circulation

Les règles qui cesseront de s’appliquer à partir de janvier 2021 incluent celles sur liberté de mouvement (un droit conditionnel et non absolu des citoyens de l’UE de s’installer dans d’autres pays de l’UE pour y vivre et travailler). Les citoyens de l’UE n’auront plus le droit de s’installer au Royaume-Uni pour y travailler et s’y installer, et vice versa.

Le Royaume-Uni introduira un nouveau la politique d’immigration à partir de janvier 2021, ayant passé nouvelle législation. Dans le cadre du système de points prévu pour attirer les travailleurs qualifiés, les ressortissants de l’UE ne bénéficieront plus d’un traitement préférentiel.

UNE document de politique gouvernementale en février 2020, l’un des objectifs était de mettre fin à « la dépendance à une main-d’œuvre bon marché en provenance d’Europe ».

Pendant ce temps, la capacité des citoyens britanniques installés dans un pays de l’UE à se déplacer librement vers d’autres pays du bloc après le Brexit – un droit dont ils jouissaient jusqu’à présent – n’a pas été couverte par l’accord de divorce. Dans l’état actuel des choses, ce droit prendra fin en 2021.

Droits de résidence

Les citoyens de l’UE résidant déjà au Royaume-Uni à la fin de 2020 – et les Britanniques vivant sur le continent – ont le droit de rester et de conserver les droits existants, dans des domaines tels que l’emploi et la sécurité sociale. Cela relève des termes contraignants de l’accord de divorce du Brexit.

Cependant, des permis de séjour seront nécessaires à l’avenir. Il y a eu de nombreuses plaintes sur la façon dont les nouveaux arrangements fonctionnent dans la pratique pour les ressortissants de l’UE au Royaume-Uni, en particulier compte tenu de l’absence de tout document de résidence physique fourni par le gouvernement britannique.

Des informations plus détaillées sont disponibles sur les sites Web des groupes de campagne Britannique en Europe, et The3million pour les ressortissants de l’UE résidant au Royaume-Uni.

Règles de voyage

L’UE a averti que pour Visiteurs britanniques dans l’UE, l’entrée sera probablement moins simple à partir de 2021.

Dans un document publié par la Commission européenne en juillet, Les Britanniques ont été informés qu’ils seraient «soumis à des contrôles approfondis» aux frontières lorsqu’ils entreraient dans les pays de l’UE (à l’exception de l’Irlande) et dans l’espace Schengen, car ils seraient «traités comme des ressortissants de pays tiers».

En règle générale, les ressortissants britanniques n’auront pas besoin de visas pour rester dans les pays de l’UE jusqu’à 90 jours par période de 180 jours, tant qu’ils ne travaillent pas, conformément à la Code frontières Schengen. Le gouvernement britannique conseille les voyageurs britanniques pour s’assurer que leurs passeports ont une validité d’au moins six mois et sont âgés de moins de 10 ans.

La prise de conscience que les Britanniques pourraient ne plus être en mesure de passer un temps illimité dans des résidences secondaires sur le continent a suscité l’indignation dans certains milieux de la presse britannique et sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les règles qui ont toujours été appliquées aux citoyens non européens. Plus d’informations sont disponibles sur le Site Web du gouvernement britannique.

Concernant la durée pendant laquelle les ressortissants britanniques peuvent se rendre en France, le ministre français de l’Europe Clément Beaune a déclaré dans un récent réponse parlementaire qu ‘ »il pourrait être possible de trouver un opt-out ou plus de flexibilité » dans les négociations sur les relations futures. « Mais je dois dire que nos amis britanniques ont assez peu d’appétit pour négocier sur ce point de l’accord », at-il ajouté.

Visiteurs de l’UE au Royaume-Uni pourront rester plus longtemps: ils peuvent visiter en tant que touriste jusqu’à six mois sans visa, en vertu des règles d’immigration pour les visiteurs étrangers exemptés de visas de court séjour.

Ils ne seront pas non plus autorisés à travailler ou à tenter de vivre au Royaume-Uni lors de visites fréquentes ou successives. Les passeports doivent être valables pour la durée du séjour et les visiteurs peuvent être invités à fournir des détails sur les modalités d’hébergement, le soutien financier et les voyages de retour.

Une carte d’identité nationale sera suffisant pour l’entrée au Royaume-Uni jusqu’en octobre 2021, après quoi un passeport sera nécessaire. Les résidents de l’UE au Royaume-Uni et certaines autres catégories de voyageurs peuvent entrer sur une carte d’identité nationale jusqu’à la fin de 2025.

Les passagers voyageant entre l’UE et le Royaume-Uni peuvent ne plus être protégés par les droits des consommateurs de l’UE en fonction de leur mode de transport, ajoute la Commission européenne.

Cartes d’assurance maladie

Jusqu’à présent, les Régime de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) a permis aux citoyens britanniques et européens d’accéder aux soins de santé fournis par l’État lors de leurs voyages à l’étranger. Cela couvre les conditions préexistantes ainsi que les problèmes d’accouchement et de grossesse. Cependant, il ne garantit pas un traitement gratuit, ni n’équivaut à une assurance voyage.

Dans l’état actuel des choses, après le 31 décembre 2020, les cartes EHIC ne seront plus valables pour les Britanniques en visite sur le continent ou les ressortissants de l’UE en visite au Royaume-Uni.

À moins que les citoyens de l’UE n’aient un statut établi ou préinstallé au Royaume-Uni, ils auront besoin d’une assurance maladie privée car le traitement du NHS (National Health Service) ne sera plus gratuit.

Conseils du gouvernement britannique dit que la plupart des Britanniques voyageant dans les pays de l’UE devront souscrire une assurance voyage avec couverture médicale.

Certaines catégories peuvent toutefois demander des cartes EHIC émises par le Royaume-Uni pour les visites européennes à partir de 2021: elles incluent les retraités britanniques vivant déjà dans l’UE, les étudiants britanniques qui y étudient déjà, les ressortissants de l’UE vivant déjà au Royaume-Uni et les «travailleurs frontaliers» – les personnes vivant en un pays et travailler dans un autre.

Le Royaume-Uni a tenté de négocier un accord réciproque pour les visiteurs de courte durée entre le Royaume-Uni et l’UE.

Permis de conduire et assurance

Le gouvernement britannique conseille aux automobilistes de se rendre dans l’UE qu’ils peuvent avoir besoin d’avoir un permis de conduire international (IDP), ainsi que leur permis britannique, dans certains pays à partir de janvier.

Les titulaires de licence britanniques vivant dans un pays de l’UE peuvent devoir échanger leur document pour un permis national de leur pays d’accueil. Le gouvernement britannique donne conseil individuel pour chaque pays de l’UE.

Les visiteurs de l’UE au Royaume-Uni n’auront pas besoin d’un permis britannique ou international, le Le gouvernement britannique dit.

La Commission européenne a retenu une décision accordant aux conducteurs britanniques une exemption de l’obligation de posséder une «carte verte» d’assurance internationale, qui prouve que les automobilistes en visite bénéficient d’une couverture d’assurance obligatoire minimale.

Les automobilistes basés dans les pays de l’Espace économique européen (EEE) n’ont pas à porter de carte verte lorsqu’ils visitent d’autres pays de la région.

La British Insurance Brokers ‘Association (BIBA) a a conseillé les automobilistes britanniques ils peuvent avoir besoin de cartes vertes pour prouver leur couverture d’assurance lors de leur visite sur le continent – et en Irlande – à partir du 1er janvier 2021.

Les automobilistes de l’UE en visite au Royaume-Uni sont invités par le gouvernement britannique à «avoir une carte verte d’assurance ou une autre preuve d’assurance valide».

Passeports pour animaux de compagnie

Les passeports européens pour animaux de compagnie ne seront plus valables après la fin de la période de transition pour les animaux voyageant de Grande-Bretagne vers l’UE et l’Irlande du Nord.

Les animaux domestiques voyageant d’Irlande du Nord vers le Royaume-Uni ou l’UE peuvent toujours voyager avec un passeport pour animaux de compagnie.

Au lieu de cela, pour l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’UE, Les animaux britanniques auront besoin d’un certificat de santé animale (AHC) car l’UE a accordé à la Grande-Bretagne le statut de « liste de la partie 2 ». Ceux-ci commenceront à être émis à partir du 22 décembre.

Le gouvernement britannique conseille aux propriétaires d’animaux de contacter au moins leur vétérinaire quatre mois à l’avance pour permettre les vaccinations et autres exigences.

Le Royaume-Uni a demandé « Statut de la partie 1« – permettre à des animaux tels que les chats et les chiens de voyager sans quarantaine – comme l’UE l’a accordé à certains autres pays non membres tels que la Suisse.

Frais d’itinérance

L’interdiction de l’UE sur les frais supplémentaires d’itinérance mobile ne sera plus garantie pour les voyageurs entre le Royaume-Uni et le continent, laissant les opérateurs britanniques et européens libres de gifler des frais supplémentaires.

Le gouvernement britannique conseille les utilisateurs pour contacter leur opérateur. Il ajoute qu’il a reporté une loi européenne plafonnant les factures d’itinérance à 50 € par mois.

Pour les utilisateurs de téléphones de l’UE visitant le Royaume-Uni, cela peut dépendre de leurs opérateurs nationaux. Les principaux réseaux britanniques ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas actuellement de modifier les arrangements existants et de facturer des frais supplémentaires.

Cependant, on pense que cela peut changer avec le temps et peut dépendre des frais perçus par les pays visités.

Programme Erasmus de l’UE

Le Royaume-Uni se retirera du populaire programme étudiant européen Erasmus à la fin de cette année.

Le programme aide les jeunes du Royaume-Uni et de l’UE à étudier à l’étranger. Plus de 17 000 étudiants britanniques en bénéficient chaque année.

Erasmus a dépensé 14,7 milliards d’euros en bourses pour permettre aux Européens d’étudier à l’étranger entre 2014 et 2020, dont environ 1 milliard d’euros pour les seuls étudiants britanniques.

En mars, Universities UK a déclaré la perte d’accès au programme Erasmus «ferait un trou dans les perspectives économiques du Royaume-Uni», estimant qu’il valait 243 millions de livres (269 millions d’euros) par an pour l’économie.

Les étudiants européens au Royaume-Uni – qui étaient au nombre de 143000 en 2018-2019 selon une étude parlementaire britannique – pourraient voir leurs frais augmenter fortement.

Qualifications professionnelles

Sans un accord sur les relations futures, il existe un risque accru que l’UE et le Royaume-Uni ne se reconnaissent pas mutuellement.

Orientations de l’UE déclare que les qualifications des ressortissants britanniques dans l’UE seront déterminées par les politiques nationales des États membres, quel que soit l’endroit où elles ont été obtenues.

le Le gouvernement britannique dit Les ressortissants de l’UE peuvent devoir faire reconnaître leurs qualifications par un organisme de réglementation britannique approprié. Mais il dit que ceux qui sont d’un niveau équivalent aux qualifications nationales seront acceptables.

Affaires juridiques

Sans un accord, le Royaume-Uni se retirera de nombreux accords de coopération judiciaire de l’UE à partir de janvier, ce qui compliquera les litiges transfrontaliers.

Le Royaume-Uni souhaite adhérer à la Convention de Lugano, qui contient des règles similaires à celles de l’UE et garantit l’exécution transfrontalière dans les litiges civils et commerciaux.

L’UE n’a jusqu’à présent pas donné son consentement à l’adhésion du Royaume-Uni à la convention. Le Royaume-Uni peut s’appuyer sur la Convention de La Haye – mais cela ne s’applique qu’aux contrats qui spécifient un choix de juridiction.

Demandeurs d’asile

Les règlements de l’UE à Dublin permettent aux États de l’UE de renvoyer les demandeurs d’asile vers un pays de l’UE par lequel ils sont passés, dans certaines circonstances.

Le gouvernement britannique souhaite un nouvel accord, mais il se peut qu’il n’y ait pas de mécanisme juridique européen permettant au Royaume-Uni de renvoyer les demandeurs d’asile dans d’autres pays après la fin de la période de transition.

Le Royaume-Uni s’appuiera probablement sur les traités bilatéraux qu’il a déjà conclus avec d’autres pays, comme la France – bien que les accords ne couvrent pas les personnes qui arrivent au Royaume-Uni et demandent l’asile.

Dans le prochain article de cette série en deux parties, Euronews examinera l’impact des changements de règles post-Brexit sur les entreprises et le commerce.

