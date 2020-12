Des changements majeurs se produiront des deux côtés de la Manche lors du nouvel an où la transformation résultant du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne se concrétisera enfin.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE en janvier 2020, mais une période de transition post-Brexit a maintenu la plupart des arrangements existants en place. Une fois que cela expirera le 31 décembre, les règles de l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni.

Cela entraînera des changements, que l’UE et le Royaume-Uni réussissent ou non à conclure un accord sur le commerce et leurs relations futures. Les dispositions dans certains autres domaines restent incertaines et peuvent dépendre d’un tel accord.

Ici, dans la deuxième de notre série en deux parties, nous examinons l’impact des changements de règles sur le monde des affaires et du commerce entre le Royaume-Uni et le continent.

De nouveaux obstacles et une « perturbation inévitable »

En juillet 2020, la Commission européenne a mis en garde contre de nouvelles barrières affectant les personnes et le commerce à partir de 2021, quel que soit le résultat des négociations UE-Royaume-Uni sur les relations futures.

Même dans le cadre d’un « partenariat ambitieux » dans le cadre d’un accord avec zéro tarif et zéro quota, les relations seront très différentes, dit son rapport. La décision du Royaume-Uni de quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE « créera des barrières » au commerce et à d’autres domaines.

« Ces perturbations inévitables se produiront à partir du 1er janvier 2021 et risquent d’aggraver la pression que les entreprises subissent déjà en raison de l’épidémie de COVID-19 », indique le journal.

Les changements ont provoqué des avertissements de longs embouteillages sur les routes d’accès au port et des efforts des deux côtés de la Manche pour planifier à l’avance. Plans britanniques les camions se dirigeant vers Douvres auront besoin d’un « permis d’accès Kent ».

Commerce de marchandises

Les modifications suivantes concernant les marchandises ne s’appliquent pas aux échanges entre l’UE et l’Irlande du Nord, qui font l’objet d’arrangements séparés. La frontière de l’Irlande du Nord avec la République d’Irlande restera ouverte, et le Nord continuera de suivre les règles douanières de l’UE et restera largement aligné sur le marché unique de l’UE.

Déclarations en douane

Il n’y a actuellement aucune formalité douanière pour les marchandises échangées entre l’UE et le Royaume-Uni. La Commission européenne affirme qu’à l’avenir, du côté de l’UE, cela entraînera « une augmentation des charges administratives » et « des délais de livraison plus longs ».

« Les entreprises de l’UE doivent se familiariser avec les formalités et les procédures pour faire des affaires avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers à partir du 1er janvier 2021 », indique-t-il. « Cela pourrait entraîner des changements importants dans l’organisation des chaînes d’approvisionnement existantes. »

Les entreprises de l’UE et du Royaume-Uni qui font des affaires entre elles sont informées qu’elles auront besoin d’un numéro d’identification (EORI). Pour les importations dans l’UE, ceux-ci doivent être délivrés par l’UE, car les numéros émis par le Royaume-Uni et les autres autorisations britanniques ne seront plus valables. Le gouvernement britannique affirme que les commerçants auront besoin d’un numéro GB EORI pour acheminer des marchandises vers et depuis le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a émis conseils sur les déclarations en douane pour les entreprises qui importent et exportent des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’UE. Les autorités douanières britanniques ont estimé que 270 millions de déclarations supplémentaires seront nécessaires chaque année pour les importations de l’UE au Royaume-Uni.

En juillet 2020, le gouvernement britannique a annoncé son intention de procéder progressivement aux contrôles douaniers et aux frontières des marchandises de l’UE en trois étapes au cours des six premiers mois de 2021. En octobre, il a publié une mise à jour avec des informations plus détaillées.

Règles d’origine et TVA

Le Royaume-Uni étant dans l’Union douanière de l’UE, il n’a pas été nécessaire de démontrer l’origine des marchandises échangées. Ni la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni les droits d’accise n’étaient exigibles.

Cela changera à partir du 1er janvier. UE « règles d’origine« Des réglementations devront être suivies pour les importations en provenance du Royaume-Uni. Cela pourrait entraîner l’imposition de droits de douane même si un accord commercial UE-Royaume-Uni à taux zéro et sans contingent est conclu.

L’importance pour l’UE a été soulignée par le négociateur en chef Michel Barnier en septembre, lorsqu’il a averti que, selon les propositions britanniques, le Royaume-Uni cherchait à «développer son rôle de plaque tournante de l’Assemblée pour l’UE!

« Ils permettraient au Royaume-Uni de s’approvisionner en marchandises du monde entier et de les exporter, avec très peu de modifications, vers l’UE, en tant que produits britanniques: sans droits de douane et sans contingent! » il dit dans un discours.

La Commission estime que les nouvelles règles pourraient avoir un effet d’entraînement sur les échanges avec les « partenaires préférentiels » de l’UE. « Dans la pratique, cela implique la nécessité pour les exportateurs de l’UE de réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement. Ils devront peut-être délocaliser la production ou changer de fournisseur pour certains intrants », indique son rapport de juillet.

Ce même mois, un appel conjoint de dizaines de Associations alimentaires et boissons de l’UE et du Royaume-Uni a mis en garde contre un « Brexit dur caché » sur les règles d’origine, appelant à des « solutions sur mesure » pour éviter de perturber les chaînes d’approvisionnement.

La Commission ajoute que TVA et droits d’accises seront exigibles pour les marchandises entrant dans l’UE en provenance du Royaume-Uni: « Les entreprises de l’UE devraient se familiariser avec les procédures de TVA applicables et se préparer à leur application. Elles devraient tenir compte des obligations administratives accrues et des retards potentiels, le cas échéant. »

le Conseils du gouvernement britannique pour les entreprises, la TVA à l’importation sera payable sur les marchandises entrant au Royaume-Uni en provenance de l’UE. Il indique également que s’il n’y a pas d’accord commercial avec l’UE, des tarifs d’importation seront également exigés, le tarif mondial britannique remplaçant le tarif extérieur commun de l’UE.

Règlements: deux cadres distincts

La sortie du Royaume-Uni du marché unique signifie qu’il n’y aura plus un cadre réglementaire unique, mais deux structures juridiques distinctes. Cela signifie que pour les importations, les entreprises des deux côtés devront prendre des mesures pour garantir que les produits – qui seront soumis à des contrôles et des contrôles – respectent des règles et des normes potentiellement différentes.

Un accord sur la reconnaissance mutuelle réduirait les coûts, mais le Royaume-Uni cherche à diverger dans les réglementations couvrant les médicaments, les produits chimiques et les produits industriels.

Les industries des dispositifs médicaux et des produits chimiques ont appelé à la flexibilité sur la reconnaissance mutuelle des régimes de test des produits, mais Barnier a rejeté cela comme étant contraire aux intérêts à long terme de l’UE.

Accord ou pas d’accord, le Royaume-Uni quittera le système d’enregistrement REACH de l’UE pour les produits chimiques. L’industrie chimique britannique a averti que le coût de la duplication du régime de l’UE coûterait 1 milliard de livres supplémentaires (1,11 milliard d’euros), à moins qu’un accord de partage de données ne soit conclu avec l’UE.

Les exportations britanniques de produits carnés vers l’UE pourraient être touchées à moins que l’UE ne modifie ses règles qui stipulent que les importations de « pays tiers » doivent être sous forme congelée.

Services: le Royaume-Uni perdra son droit automatique d’opérer dans l’UE

Les autorisations britanniques pour les services – dans les secteurs financier, des transports, de l’audiovisuel et de l’énergie – ne seront plus valables dans l’UE à partir de janvier. Cela signifie que les prestataires de services et les professionnels britanniques devront démontrer qu’ils respectent les conditions de l’UE imposées aux entreprises ou aux particuliers étrangers. Les qualifications professionnelles ne seront plus automatiquement reconnues.

Les services financiers ne bénéficieront plus de «passeports» leur permettant d’opérer dans tout le bloc, et leur capacité à le faire peut être soumise aux règles nationales pertinentes de l’UE sur les pays tiers.

Le rapport de juillet de la Commission européenne a averti que le Royaume-Uni devra se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données pour que les transferts de données personnelles se poursuivent.

Informations du gouvernement britannique sur la fourniture de services au Royaume-Uni dit qu’il pourrait y avoir de nouvelles règles pour les entreprises opérant dans le pays, et conseille de vérifier la réglementation britannique.

Pour le transport entre le Royaume-Uni et le continent, les plans d’urgence récemment publiés par l’UE pour un scénario sans accord définissent des mesures visant à assurer la connectivité aérienne et routière de base pendant six mois après la fin de la période de transition. Tous les points sont conditionnels à la réciprocité britannique.

Le plan a prolongé une bouée de sauvetage pour les transporteurs britanniques en accordant un délai de six mois sur la nécessité de permis de conduire. Par la suite, les camionneurs britanniques les obligeront à opérer dans l’UE. Dans l’état actuel des choses, l’UE n’a accordé au Royaume-Uni que 1 600 permis, bien moins que le nombre de conducteurs qui traversent actuellement la Manche. Les arrangements futurs sont sujets à négociation.

Voir aussi notre premier article de la série Life after Brexit, sur l’impact sur les gens des changements imminents des règles post-Brexit.

