AMELIA ISLAND, Floride – Dans un complexe de golf et de plage à quelque 700 miles du chaos de Washington, DC, les républicains ont commencé cette semaine à essayer de comprendre comment sortir de la présidence de Donald Trump.

Le « facteur Trump » sera une grande partie de ce projet, pour le meilleur ou pour le pire.

L’insurrection du Capitole cette semaine par une foule pro-Trump pèsera lourd sur l’héritage du président et suivra les républicains pendant des années alors qu’ils tentent de reconquérir le Congrès et la Maison Blanche. Lors de la réunion d’hiver du Comité national républicain, les membres du parti ont reconnu que l’impact de cet événement se répercuterait.

« Nous avons évidemment beaucoup de travail à faire au cours des deux prochaines années », a déclaré Janet R. Fogarty, membre du Comité national républicain du Massachusetts.

De retour à Washington, plusieurs républicains de premier plan ont déjà rompu avec Trump, dont deux membres de son cabinet qui ont démissionné et le sénateur Lindsey Graham, qui au Sénat mercredi soir a déclaré que lui et Trump avaient fait « un sacré voyage » mais « assez est assez. » Le représentant Adam Kinzinger, un républicain de l’Illinois, a même appelé à la destitution de Trump. Mais certains des alliés de Trump ont continué à le défendre.

En trois jours de réunions privées, de séances de bull-room et de conversations étouffées dans les couloirs du Ritz-Carlton ici, les républicains ont discuté de plans à long terme pour collecter des fonds, élargir les coalitions, recruter de nouveaux électeurs et améliorer leur vote. machines – tout compliqué par le spectre de la sortie violente de Trump de la présidence.

«Tout le monde est en colère, tout le monde est bouleversé», a déclaré un membre du RNC qui, comme beaucoup de ses collègues, s’est exprimé sous couvert d’anonymat. « C’est terrible. »

Mais malgré les événements de cette semaine, Trump conserve un solide soutien au sein de l’establishment du parti, y compris lors de la réunion qui a débuté mercredi. Trump n’a pas assisté à la réunion d’hiver, mais a téléphoné lors d’un petit-déjeuner du jeudi pendant environ une minute. Les participants ont déclaré qu’il avait reçu des applaudissements enthousiastes.

Des questions sans réponse surgissent alors que Trump soutient les fractures

Alors que les membres du RNC ont exprimé leur soutien au président sortant – ils ont réélu à l’unanimité Ronna McDaniel, soutenue par Trump, vendredi – ils ont également noté que la voie à suivre était déjà difficile.

Certains républicains qui ont critiqué les protestations frauduleuses de Trump contre la victoire de Joe Biden sont apoplectiques face à l’incursion dans le Capitole américain. Les membres du parti ont également blâmé directement Trump pour la perte du Sénat américain, ainsi que de la Maison Blanche.

L’avenir du parti dépend en grande partie de questions toujours sans réponse, ont déclaré les membres du GOP: Dans quelle mesure les retombées de l’émeute saperont-elles la force politique de Trump? Dans quelle mesure l’ex-président sera-t-il franc? Et combien d’électeurs républicains le prendront au sérieux?

Et tandis que les républicains se préparent pour les élections législatives de 2022, la primaire présidentielle républicaine de 2024 est gelée jusqu’à ce que Trump réponde à la question la plus fondamentale: se présentera-t-il à nouveau?

« Je ne pense pas que nous le sachions encore », a déclaré Jonathan Barnett, membre du comité RNC de l’Arkansas, debout dans le hall décoré du Ritz-Carlton, l’océan Atlantique en vue. « Mais nous voulons garder ces 74 millions d’électeurs. Nous en avons besoin. »

D’autres républicains sont divisés sur l’avenir de Trump au sein du parti.

Certains ont appelé à la démission de Trump de ses fonctions, soulignant qu’il a encouragé les partisans à marcher vers le Capitole, a offert une réponse tiède à la rupture du bâtiment et semblait sympathiser les émeutiers même après les violences.

La violence de mercredi a touché directement le Parti républicain. Une bombe artisanale a été découverte au siège du RNC et a dû être désactivée par les forces de l’ordre.

Ils blâment également Trump pour les défaites de cette semaine lors de deux courses au Sénat en Géorgie qui ont coûté aux républicains le contrôle de la chambre. L’inquiétude est que les pertes en Géorgie pourraient être un signe de choses à venir si Trump reste une force politique dans le parti.

La plupart des préparatifs du parti cette semaine se sont déroulés en secret, les réunions étant fermées aux journalistes. La seule session ouverte aux médias comprenait la réélection unanime de McDaniel.

Dans son discours, McDaniel a condamné l’attaque du Capitole, affirmant que « la violence ne représente pas des actes de patriotisme ». Bien qu’elle n’ait pas mentionné Trump en relation avec les émeutes, elle l’a félicité pour la croissance du Parti républicain.

Trump « a redessiné la carte politique de notre parti », a déclaré McDaniel.

Les partisans de Trump restent la clé des victoires républicaines

Il y a eu un petit drame lié à Trump lors de la session. Trois membres du RNC ont défié Tommy Hicks – un ami de Donald Trump, Jr. – pour le rôle de coprésident du parti. Mais Hicks a prévalu avec une majorité des voix, soulignant le contrôle continu de Trump sur la direction du parti.

L’astuce pour aller de l’avant, ont déclaré certains membres du RNC, est de garder les millions d’électeurs de la classe ouvrière que Trump a amenés avec lui, tout en éloignant le parti des griefs de Trump et de l’extrémisme de certains de ses partisans.

De nombreux membres du RNC ont parlé en privé, certains notant que les dirigeants du parti ne voulaient pas qu’ils discutent des problèmes du parti avec les journalistes.

Tout en exprimant différents niveaux de soutien à Trump, ils ont généralement convenu que le meilleur moyen de passer à autre chose est de travailler régulièrement, jour après jour, question par question, électeur par électeur.

La plupart des plans républicains sont basiques: demandez aux législateurs et aux candidats potentiels de promouvoir un programme de gouvernement limité, de réduction des impôts et de réglementation réduite; travailler sur les contacts avec les électeurs, construire une machine de participation pour les courses au Congrès, d’État et présidentielles.

En attendant, les républicains prévoient une stratégie de communication agressive pour contrer le nouveau président Biden et le nouveau Sénat et Chambre démocratiques.

Il s’agit essentiellement d’une procédure standard après une défaite électorale. La différence cette fois, c’est que les républicains essaieront de rConstruisez le parti à la suite d’une présidence qui brise les normes et des plans de Trump de rester actif en politique.

Les membres du RNC s’exprimant en privé se sont demandé si l’invasion du Capitole – et la réponse tiède du président à cela – réduirait son soutien politique et mettrait fin à sa candidature potentielle en 2024.

Mais certains ont déclaré que Trump conserverait probablement une formidable base de partisans et pourrait être le favori de la nomination républicaine de 2024 s’il se présente à nouveau.

Harmeet K. Dhillon, un comité national de Californie, a déclaré que la reconstruction républicaine se concentrera sur « la base » plutôt que sur « les initiés de Washington », et Trump en fera partie.

Le président « serait très populaire s’il se présentait à nouveau », a-t-elle déclaré: « Il aura une influence démesurée dans ce parti ».

Si Trump se présente, il fera probablement face à un bon nombre d’opposants républicains. Certains candidats républicains potentiels ont été abandonnés par le RNC cette semaine, notamment l’ancien ambassadeur des Nations Unies et gouverneur de la Caroline du Sud Nikki Haley, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem et le sénateur du Kentucky Rand Paul.

« Je suis sûr qu’il y aura une primaire (en 2024) », a déclaré Barnett. « Et je suis sûr que le RNC sera ouvert, équitable et neutre. »

Le Parti républicain post-Trump sera d’abord testé par des courses du Congrès et des gouverneurs en 2021 et 2022, bien que certaines de ces races puissent présenter Trump lui-même.

Le futur président a menacé de soutenir les principaux défis des législateurs républicains qui lui avaient déplu, en particulier lors de sa contestation des résultats des élections. Cela pourrait inclure le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et le sénateur du Dakota du Sud John Thune, qui se sont tous deux opposés aux demandes de Trump d’annuler les votes électoraux de Biden.

Les primaires rendront encore plus difficile l’unification du GOP.

Au-delà des couloirs dorés du Ritz-Carlton, les républicains actuels et anciens ont déclaré que le parti serait bien servi en larguant Trump.

Tony Fratto, un ancien porte-parole du président républicain George W. Bush, a déclaré que le parti « a besoin d’un nettoyage », y compris « toute l’opération au RNC ».

« Ils ne sont que des loyalistes de Trump et n’ont aucun intérêt pour les principes politiques », a déclaré Fratto. « Le parti lui-même doit se concentrer sur la résolution des problèmes et non sur les Américains. »

Liz Mair, stratège républicain et « Never Trumper » de longue date, a noté que Trump et certains de ses partisans attaquent le Parti républicain lui-même. Elle a suggéré au RNC d’investir dans la sécurité de ses membres et de commencer à écouter davantage les gouverneurs du GOP et les dirigeants du Congrès.

« La priorité est maintenant la mi-parcours de 2022 », a déclaré Mair. « Agir en conséquence. »

Cependant, il ne sera pas facile de dépasser Trump, étant donné la façon dont le Parti républicain s’est attaché à l’ancien homme d’affaires de New York au cours des cinq dernières années.

Rich Galen, un ancien stratège républicain qui a quitté le parti pendant l’ère Trump, a déclaré que « le Parti républicain est maintenant le parti Trump. Les gens qui ne comprennent pas cela vont être horriblement surpris ».