L’animateur de talk-show Larry King restera dans les mémoires pour son style d’interview franc, mais sa vie hors écran était incroyablement dramatique.

King – décédé aujourd’hui à l’âge de 87 ans – a été marié huit fois, dont deux avec la même femme.

Il a également eu un fils qu’il n’a pas rencontré pendant 30 ans et qui vivait un divorce à 80 ans.

Larry s’est marié pour la première fois à l’âge de 19 ans en 1952, lorsqu’il a échangé ses vœux avec sa petite amie du lycée, Freda Miller.

L’animateur de l’émission américaine a ensuite épousé sa deuxième épouse, Annette Kaye, en 1961, qui a donné naissance à son premier enfant, Larry King Jr., 58 ans.

Le mariage de Larry avec Annette n’a duré que quelques mois, et le couple a divorcé l’année même où ils se sont mariés.

L’épouse numéro trois était une star de Playboy Bunny nommée Alene Akins que Larry a épousée en 1961 – et il a adopté son fils, Andy en 1962, décédé l’année dernière.

Alors que ce mariage a pris fin en 1963, le couple s’est réconcilié et s’est remarié en 1967.

Ensemble, le couple a accueilli leur fille Chaia, décédée en 2020, alors que cette deuxième tentative de mariage s’est également soldée par un divorce en 1972.

La mère de Chaia et Andy, Alene, est décédée en 2017, avec Larry disant de la mort à l’époque: «Tellement très attristé par le décès d’Alene Akins, qui est décédée paisiblement avec nos enfants Chaia et Andy à ses côtés. C’était une grande dame.

À la suite de l’effondrement du deuxième tour de son mariage avec Alene, Larry a épousé l’assistante de production et enseignante Sharon Lepore en 1976 – mais sa femme numéro cinq a divorcé en 1983.

Il a ensuite rencontré la femme d’affaires Julie Alexander en 1989, à qui il a demandé à être sa sixième épouse peu après.

Il a ensuite épousé la chanteuse, actrice et animatrice de télévision Shawn Southwick en 1997 – et ensemble, ils ont des fils Chance, 21 ans, et Connor, 20 ans.

Le couple a demandé le divorce en 2010 – mais s’est réconcilié.

Cependant, ils ont de nouveau demandé le divorce en août 2019 – et l’affaire était en cours au moment de sa mort, mais Shawn était toujours techniquement la septième épouse.

Il a poursuivi: «Rétrospectivement, je n’en ai aimé que trois. Le courant, bien sûr, et deux précédents. Au-delà de cela, je pense que c’était juste – je n’ai jamais vécu avec personne. Je ne pense même pas avoir passé la nuit chez qui que ce soit.

Il a ajouté: «Je n’ai aucun regret. Des enfants formidables en ont été sortis.

La légende du talk-show avait neuf petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants à la suite de ses nombreux mariages.