Calum Best est devenu l’un des Lothaires les plus célèbres du pays après avoir couché une succession de femmes célèbres pendant son temps sous les projecteurs.

Il fête ses 40 ans dimanche et malgré tous ses efforts, Calum est toujours célibataire.

En tant que fils du footballeur George Best, Calum était un habitué du circuit des fêtes et a finalement fait la transition de mondain à star de la télé-réalité.

En cours de route, il est apparemment devenu plus célèbre pour ses exploits hors écran, car il était régulièrement photographié avec des visages célèbres au bras.

Calum a attiré l’attention du grand public sur Love Island pour la première fois en 2006, mais il était déjà bien connu pour avoir des copines célèbres.

Il est sorti avec la star de Girls Aloud, Sarah Harding, en 2005, après l’avoir rencontrée aux Elle Style Awards.

Calum a décrit plus tard leur relation comme « huit mois de folie », déclarant au Sun: « C’était un tourbillon, une relation intense, pleine de fougue. Mais c’était un bon feu. »

Après leur séparation, Calum s’est lancé dans sa première expérience de rencontre télévisée. L’émission était alors connue sous le nom de Celebrity Love Island, se déroulant aux Fidji et mettait en vedette un éventail de visages semi-célèbres à la recherche d’amour.







Il s’est associé à la progéniture du footballeur Bianca Gascoigne, la fille adoptive de la star anglaise Paul Gascoigne, et ils ont remporté le spectacle.

Après de nombreux câlins à l’écran, cela ressemblait à du véritable amour, mais la romance s’est effondrée peu de temps après leur retour des Fidji.

Cependant, il n’y avait pas de temps pour se morfondre car Love Island avait donné à Calum un énorme coup de pouce de publicité et il était maintenant plus demandé que jamais.







En 2006, il sortait avec la fille de Rod Stewart, Kimberly – ils ont frappé la ville ensemble et ont été photographiés dans certains des endroits nocturnes les plus chauds.

Ils ont même officialisé leur relation en marchant ensemble sur le tapis rouge lors de plusieurs événements. Cependant, la romance s’est rapidement éteinte.

Plus tard en 2006, il a apparemment remporté l’or en commençant à sortir avec l’actrice hollywoodienne Lindsay Lohan.







La star de cinéma était à l’apogée de sa renommée deux ans après la sortie de son énorme succès Mean Girls, et était l’une des jeunes actrices les plus chaudes du moment.

Le couple était régulièrement photographié en ville ensemble à Londres, et il semblait que Calum était amoureux de la star hollywoodienne.

Cependant, il y avait des problèmes au paradis alors que le couple se séparait, Calum admettant plus tard que Lindsay était fatiguée de le voir flirter avec d’autres femmes et l’a jeté après l’avoir surpris dans une chambre d’hôtel avec quelqu’un d’autre.

Ils se sont ensuite remis ensemble et sont sortis ensemble jusqu’en 2007, date à laquelle ils se sont finalement séparés pour de bon.







Dans ses mémoires Second Best: My Dad And Me, Calum a admis qu’ils formaient un couple «combustible» et que cela n’allait jamais durer.

Il a écrit: « Nous sommes tous les deux combustibles. En ce moment de notre vie, nous sommes tous les deux un peu fous.

« Nous aimons tous les deux faire la fête et cela rend les choses tumultueuses. »

Dans le livre, il a expliqué qu’ils se sont finalement séparés après avoir eu une soirée « débauchée » avec « drogues et prostituées ».







Il est allé au mannequin glamour romantique Georgia Salpa en 2011, mais elle a abandonné après avoir été photographié en train de faire la fête avec la mondaine Donna Air.

S’adressant à The Irish Sun, Georgia a déclaré que Calum avait insisté sur le fait que rien de fâcheux ne s’était passé, mais elle était catégorique que la relation était terminée.

Elle a dit: « Je suis bouleversée car nous formions un vrai couple. Il dit que rien ne s’est passé et

veut rester ensemble mais je ne peux pas lui faire confiance et c’est définitivement tout.







En 2016, il aurait eu une relation amoureuse avec Chloe Sims de Towie après avoir été photographiés ensemble à l’air confortable lors d’un événement caritatif.

Ils ont tous deux gardé le silence sur les rumeurs de romance à l’époque, mais Chloé a plus tard appelé Calum comme son «ex» dans une conversation avec le Daily Star, laissant entendre qu’il y avait eu une romance florissante.

Plus tard cette année-là, Calum est apparu dans l’émission de rencontres américaine Famously Single et a noué une relation avec sa collègue star de télé-réalité Brandi Glanville.

Leur histoire d’amour a été montrée à la télévision, mais a abouti à une dispute enflammée et à une scission.

L’émission a également forcé Calum à une période d’auto-réflexion alors qu’il abordait ses problèmes de boisson et de drogue.







Lors d’un passage dans l’émission In Therapy: Calum Best de Channel Five, il a expliqué que ses problèmes avaient vraiment commencé après la mort de son père en 2002 en déclarant qu’il « reniflait, buvait et se frayait un chemin à travers tout ».

La star a déclaré plus tard à Irish News qu’il « m’en était sorti » et a ensuite passé 10 ans à se concentrer sur sa santé et son bien-être.

Quelques années plus tard, Calum aurait eu une romance avec une autre star de télé-réalité – Megan Barton Hanson de Love Island.

On dit que la fille glamour est sortie avec lui avant de devenir célèbre dans la série.

Une source a déclaré au Sun dimanche: « Elle … a eu quelques rendez-vous amusants avec Calum après l’avoir poursuivi sans relâche ».







Au fil des ans, Calum n’a pas renoncé à chercher l’amour et il a été un habitué d’émissions telles que Celebrity Ex On The Beach et Celebs Go Dating.

Dans une interview avec The Mirror, Calum a admis qu’il espérait vraiment que les émissions de télé-réalité conduiraient à un amour durable.

Il a dit: « Je le fais parce que je suis toujours célibataire et dans l’espoir de trouver quelqu’un et l’espoir que ce soit celui-là.

« Le truc, c’est que si je ne trouve pas une mademoiselle dans ma vie privée, je vais essayer ailleurs

« Je me souviens qu’on m’a dit une fois, si des opportunités se présentent à vous, saisissez-les et si ce sont des opportunités qui sont avec les meilleures intentions, alors foncez et c’est arrivé. »