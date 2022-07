La vie amoureuse d’Ivana Trump : retour sur ses romances au fil des ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ivana Trump est décédée jeudi à l’âge de 73 ans dans sa maison de New York, selon sa famille.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, qui sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a déclaré son ex-mari et ancien président Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. .

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui menait une vie formidable et inspirante. Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, car nous étions tous si fier d’elle. Repose en paix, Ivana !”

Donald Trump et Ivana Trump ont eu trois enfants tout au long de leur mariage de 15 ans, dont Donald Jr., Ivanka et Eric.

IVANA TRUMP, L’EX-FEMME DE DONALD TRUMP, EST MORT À 73 ANS, ANNONCE L’ANCIEN PRÉSIDENT

Ivana est née en 1949 en Tchécoslovaquie et a immigré aux États-Unis en passant par le Canada dans les années 1970.

L’ancien mannequin a d’abord été marié à Alfred Winklmayr de 1971 à 1973 avant de rencontrer Donald alors qu’il travaillait pour les Jeux olympiques de 1976.

Son histoire dans la société de haut niveau a commencé au cours de la même décennie lorsqu’elle a épousé Donald, son deuxième mari, en 1977, et est devenue directrice de The Trump Organization avec le PDG de son complexe de casino Castle et de l’exclusif Plaza Hotel.

Plus d’une décennie après le début de leur mariage, lors de vacances en famille à Aspen, dans le Colorado, Ivana a rencontré la maîtresse de Donald, Marla Maples, alors qu’elle était sur les pistes.

Ivana a décrit plus tard toute l’épreuve lors d’une interview avec Barbara Walters, affirmant qu’elle avait découvert leur relation pour la première fois alors que Donald était au téléphone avec Maples à Aspen.

“Je suis venu voir Donald. J’ai dit:” Qui est Moola? [sic] Et il a dit: “Eh bien, c’est une fille qui me poursuit depuis deux ans”, a-t-elle dit à Walters. “Et j’ai dit:” Est-ce sérieux? Et il a dit: ‘Oh, elle s’en prend juste à moi.'”

Le lendemain, Ivana quittait un restaurant après avoir averti l’un des amis de Maples de laisser son mari seul lorsque Maples elle-même s’est approchée d’Ivana et a déclaré son amour pour Donald.

Les rapports varient sur les mots exacts qu’Ivana a criés à Maples, mais il était largement admis qu’elle avait crié: “Vous b—h, laissez mon mari tranquille!”

LES AMIS D’IVANA TRUMP ET LA FAMILLE RÉAGISSENT À SA MORT

Le couple s’est séparé en février 1990 et Ivana a officiellement demandé le divorce en novembre. Leur divorce a été finalisé en 1992, où elle aurait reçu 14 millions de dollars, un manoir de 45 chambres dans le Connecticut, un immense appartement à Trump Plaza et l’utilisation de Mar-a-Lago pendant un mois par an, entre autres.

Lors d’une apparition dans “The First Wives Club”, elle a dit à Bette Midler, Diane Keaton et Goldie Hawn: “Mesdames, vous devez être fortes et indépendantes. Et rappelez-vous, ne vous fâchez pas – obtenez tout!”

Il a ensuite épousé le mannequin Marla en 1993 et ​​l’ancien couple a une fille, Tiffany. Ils ont divorcé en 1999.

DANS UN NOUVEAU LIVRE, IVANA TRUMP ÉCRIT DE SATISFACTION: “J’AI UNE VIE PARFAITE”

Ivana est partie dans les bras de l’entrepreneur italien Riccardo Mazzucchelli. Ils se sont mariés en 1995, mais ont divorcé deux ans plus tard en 1997.

Elle a déposé une rupture de contrat de 15 millions de dollars contre Mazzucchelli la même année pour violation d’une clause de confidentialité dans leur accord prénuptial, mais la poursuite a ensuite été réglée à l’amiable.

La mondaine a retrouvé l’amour avec l’aristocrate italien, le comte Roffredo Gaetani dell’Aquila d’Aragona Lovatelli en 1997.

Lovatello, l’ancien président du Ferrari Club de Long Island, a été tué dans un accident de voiture en Italie en 2005.

Elle a commencé à sortir avec l’acteur italien Rossano Rubicondi peu de temps après et s’est mariée le 12 avril 2008.

Le couple a eu un somptueux mariage de 3 millions de dollars au complexe Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride, où sa fille Ivanka a servi de demoiselle d’honneur et 400 invités ont regardé la sœur de Donald, la juge Maryanne Trump Barry, célébrer le mariage.

Ivana et Rossano ont divorcé moins d’un an plus tard, mais sont sortis ensemble au fil des ans.

Ils sont même apparus ensemble sur la version italienne de “Dancing with the Stars” intitulée “Ballando Con Le Stelle” en 2018.

Mais en 2019, Ivana a révélé qu’ils “avaient mis fin” à leur relation pour de bon.

Rubicondi est décédé des complications liées au mélanome en novembre 2021. Il avait 49 ans.

Le service d’incendie de la ville de New York a répondu à un rapport d’arrêt cardiaque à la résidence d’Ivana Trump jeudi après-midi, a déclaré une source à Fox News.

Une source policière a déclaré à Fox News que quelqu’un à la résidence d’Ivana Trump avait appelé la police pour demander un bilan de santé parce qu’il n’avait pas vu Ivana depuis un moment. Lorsque les autorités sont arrivées, elles ont ouvert sa porte et l’ont trouvée au bas des escaliers.

Une déclaration de la famille Trump fournie à Fox News Digital a déclaré que sa mère était “une athlète de classe mondiale, une beauté radieuse et une mère et une amie attentionnée”.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère bien-aimée, Ivana Trump. Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté radieuse et une mère et amie attentionnée. Ivana Trump était Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination. Elle manquera beaucoup à sa mère, à ses trois enfants et à ses dix petits-enfants”, indique le communiqué.