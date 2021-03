Les poursuivants ont certainement de gros cerveaux – mais qu’en est-il de leur cœur?

Les téléspectateurs de The Chase ont vu les champions du quiz révéler lentement des informations sur leur vie personnelle au fil des ans – et leurs relations ont été des montagnes russes.

Alors que certains des génies sont dans des relations bien établies avec leurs partenaires, la route a été incroyablement difficile pour les autres.

Un chasseur a été trompé, puis s’est engagé dans une relation ouverte et n’a pas été séparé de son autre moitié.

Alors qu’un autre s’est mis en colère et s’est plaint de « mensonges » sur le statut de sa relation.

Voici un aperçu de la vie amoureuse de The Chaser.

Mark Labbett







Mark a réussi à garder sa vie personnelle assez secrète pendant de nombreuses années jusqu’à ce que les détails de son mariage explosent de manière sensationnelle dans le domaine public.

La Bête a rencontré sa femme Katie, qui a 27 ans sa cadette, après avoir trouvé une connexion instantanée en parlant sur Facebook.

Le couple s’est marié en 2014, mais après le jour de leur mariage, ils ont découvert qu’ils étaient réellement liés.

Ils sont en fait des cousins ​​germains car le père de Mark et le père de Katie sont cousins ​​germains – bien qu’ils n’aient aucune idée du lien familial avant de tomber amoureux.

S’ouvrant sur la découverte inhabituelle, Mark a insisté: « Ce n’était pas quelque chose dont nous étions au courant à l’époque – c’était une de ces choses qui s’est produite. »

Le couple a connu plusieurs années heureuses de mariage et a accueilli leur fils Lawrence, qui a maintenant quatre ans, mais les choses ont commencé à se compliquer.

Katie a commencé à avoir une liaison avec l’ingénieur de conception Scott Bate derrière le dos de Mark et a finalement révélé qu’elle avait triché.







Malgré le chagrin total de découvrir que sa femme voyait un autre homme, Mark a accepté de se marier ouvertement dans le but de garder sa famille ensemble.

Parler à Le soleil à propos de l’arrangement que le couple avait eu, Mark a expliqué: « Quand Katie m’a parlé pour la première fois de son petit ami, j’avais eu une petite idée. Mais dès le début, mon attitude était assez pragmatique – c’était du lait renversé, que pouvions-nous faire sur la situation pour que tout soit OK?

« Nous avions une famille. Nous ne pouvions pas simplement jeter cela à la légère. Il y avait d’autres considérations. »

Cependant, leur arrangement n’a pas duré car les pressions ont commencé à monter et la pandémie de Covid-19 a créé une « tempête parfaite » qui a sonné le glas de leur mariage.

Katie a confirmé que l’écart d’âge de 27 ans entre elle et Mark était devenu un facteur dans sa recherche d’une relation amoureuse avec le jeune Scott.

« Scott et moi sommes ensemble maintenant, et Mark sait tout », a confirmé Katie, qui a déclaré que son nouvel homme offrait un niveau de romantisme et d’émotivité que Mark ne donnait pas.

Déterminés à rester une unité familiale solide, le couple continuera à coparentalité leur fils de trois ans.

« Il n’y a jamais eu de tromperie de la part de Katie, mais c’est au point où je me rends compte qu’il vaut mieux pour nous de nous séparer et de rester amicaux », a déclaré Mark au Sun l’année dernière.

Anne Hegerty









Anne a en fait été assez honnête à propos de ses relations passées et de sa vie sexuelle.

La gouvernante a pratiquement exclu de s’installer à l’avenir et a déclaré qu’elle ne plongerait dans aucune relation en raison du fait qu’elle était atteinte du syndrome d’Asperger.

S’adressant au Sun dimanche en 2019, Anne a déclaré qu’elle avait essayé de sortir ensemble dans le passé – mais pense que son état le rendrait « injuste » pour ses partenaires et préférerait profiter de la vie en tant que célibataire.

« Il a fallu des années de psychothérapie avant même d’envisager de sortir avec quelqu’un. J’ai perdu du poids, j’ai remplacé mes lunettes par des lentilles de contact et je me suis sentie beaucoup plus confiante. Mais je trouve vraiment difficile de maintenir une relation », dit-elle.

S’ouvrant sur son passé, Anne dit que sa plus longue relation a duré plusieurs mois – mais a déclaré que le sexe ne correspondait pas à ses attentes.

« Le plus long était avec un homme que j’ai rencontré au Mastermind Club. Je l’avais aimé pendant des années et nous étions ensemble pendant quatre mois », a-t-elle déclaré.

«Et le sexe était toujours meilleur dans ma tête, j’avais l’impression d’être ailleurs pendant que ça se passait… Cela m’a fait réaliser que j’avais besoin d’espace à la fois mentalement et physiquement dans la vie, et je ne peux pas le faire fonctionner», a-t-elle expliqué.







Pendant le Road Trip de The Chaser, diffusé sur ITV plus tôt cette année, Anne a parlé d’être célibataire. et pourquoi son autisme l’empêche d’avoir une relation.

«Une des choses qui accompagne vraiment l’autisme, c’est que je ne peux vraiment pas retenir mes relations. J’ai essayé», a-t-elle expliqué.

«Ma plus longue relation a jamais duré quatre mois et cela n’a duré que si longtemps parce qu’il vivait à Brighton et moi à Manchester.

« C’était un type adorable mais je ne suis tout simplement pas doué avec le genre d’attention dont les gens ont besoin. »

Paul Sinha







(Image: Internet inconnu)



Paul Sinha a épousé son partenaire Olly Levy en décembre 2019 après avoir posé la question le janvier précédent.

Le Sinnerman avait précédemment déclaré qu’ils étaient dans une relation ouverte, déclarant que l’un des avantages d’être gay était de n’avoir « aucun modèle traditionnel sur la façon dont vous êtes censé vous engager avec votre partenaire ».

Paul a décrit le mariage comme le « plus grand jour » de sa vie et les célébrations ont eu beaucoup de touches personnelles, y compris les paroles du succès de Pet Shop Boys Love Comes Quickly utilisées comme première lecture.

Le comédien Paul a ensuite diverti ses 75 invités avec une chanson auto-écrite et un numéro de danse à la réception.

« À mi-chemin de la chanson, je pensais: » Je passe le temps foutu de ma vie « , a déclaré Paul. » Mon clan rencontrait son clan, et tout était merveilleux dans le monde. «







Paul a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson en 2019 et a été soutenu par Olly.

« Quand nous nous sommes fiancés, je ne pense pas qu’il savait à quel point l’année allait être traumatisante », a déclaré Paul.

« Mais nous nous sommes débrouillés, et il vaut mieux être marié, il y a un lien plus solide, et nous en avons eu besoin, à cause de ce qui s’est passé. »

Paul a appelé son mari son «rocher» et a déclaré que le mariage avait solidifié leur lien.

Jenny Ryan







La Bolton Braniac Jenny Ryan, qui a rejoint The Chase en 2015, n’a pas révélé grand-chose sur sa vie amoureuse.

Mais il ne fait aucun doute que Jenny pourrait courtiser un partenaire avec sa voix de chant incroyable, alors qu’elle chantait d’incroyables ballades d’amour pendant son passage sur Celebrity X Factor en 2019.

On ne sait pas actuellement si Jenny est en couple avec qui que ce soit à l’heure actuelle.

Bien qu’elle ait déjà mentionné un «petit ami» sur les médias sociaux, elle est restée farouchement privée de son identité.

En mentionnant son autre significatif en 2016, Jenny a écrit: « Mon petit ami est phobique des requins mais obsédé par les chiens, alors je lui montre toutes les photos #BarkWeek pour l’aider à surmonter sa peur. Bravo x. »

Mais il n’a pas été établi qui est cet homme mystérieux et s’ils sont toujours ensemble.

Shaun Wallace









Shaun Wallace, qui a une carrière d’avocat quand il ne bat pas les concurrents de l’émission, a gardé sa vie privée juste cela.

En août dernier, il était furieux qu’un mensonge sur sa vie conjugale ait pu rester sur Wikipédia.

The Dark Destroyer était ennuyé qu’il ait été prétendu qu’il avait été marié à une femme nommée Matilda Bray depuis 1990 sur le site, ce qui, selon lui, n’est pas vrai.

Le Sun dimanche a affirmé qu’il avait envoyé des lettres fortement formulées à Wikipédia pour insister sur le fait qu’ils cessent de prétendre qu’il est marié à une femme nommée Matilda.

Une source proche de la star d’ITV a déclaré à la publication: « Il n’y a pas de Mathilde, il n’y en a jamais eu ».

Lors de la récente série de Road Trip The Chaser, il a été révélé que Shaun adore se promener sans beaucoup de vêtements.

Les compagnons de chasse Mark Labbett ont gémi à propos de Shaun lui montrant constamment le derrière alors qu’ils étaient forcés de vivre côte à côte.

Les exploits nus de Shaun sont certainement quelque chose auquel tout futur partenaire potentiel devrait s’habituer.

Darragh Ennis







(Image: ITV)



Darragh Ennis est le petit nouveau du quartier.

Le neuroscientifique, surnommé The Menace dans l’émission, a rejoint l’équipe des Chasers à la fin de l’année dernière.

Mais ce n’était pas la première fois qu’il était en studio, car Darragh était déjà apparu en tant que candidat en 2017.

« Quelques jours après l’enregistrement, j’ai reçu un appel téléphonique de l’un des producteurs – que je pensais à l’origine être une blague, puis il s’est avéré que c’était réel – et ils me demandaient de venir pour des auditions alors je suis juste entré », a-t-il révélé sur This Morning.

« J’ai passé très longtemps – c’était il y a quatre ans. J’ai donc passé très longtemps à faire des auditions, des essais et des entraînements avant qu’ils ne me fassent confiance dans la série. »

Parce qu’il vient tout juste de rejoindre la série, on ne sait pas grand-chose sur la vie privée de Darragh et s’il a un autre significatif.

