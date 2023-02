La vie amoureuse de Sylvester Stallone, de Vanna White à une romance mouvementée avec sa troisième épouse

Sylvester Stallone est revenu sous les projecteurs après que Pamela Anderson a affirmé que l’acteur lui avait offert des cadeaux pour être sa “fille n°1”.

“Il m’a proposé un appartement et une Porsche pour être sa” fille n ° 1 “”, a-t-elle déclaré dans son nouveau documentaire Netflix, ” Pamela, une histoire d’amour “, selon plusieurs rapports.

“Et j’étais comme, ‘Est-ce que ça veut dire qu’il y a le n ° 2? Uh-uh.’ Il dit : “C’est la meilleure offre que tu auras, chérie. Tu es à Hollywood maintenant.””

Cependant, un représentant de Stallone a nié que le moment se soit jamais produit.

“La déclaration de Pamela Anderson attribuée à mon client est fausse et fabriquée. … M. Stallone confirme qu’il n’a jamais fait aucune partie de cette déclaration”, a déclaré le représentant à Fox News Digital.

On ne sait pas quand – si jamais – Anderson et Stallone étaient ensemble, mais des rumeurs associent les deux en 1989.

SYLVESTER STALLONE REFUTE LES RÉCLAMATIONS DE PAMELA ANDERSON QU’IL A OFFERT SES CADEAUX POUR ÊTRE SON ‘NON. 1 FILLE’

Stallone est actuellement marié à sa troisième épouse, Jennifer Flavin, mais la star hollywoodienne a été liée à de nombreuses belles femmes au fil des ans. Voici un retour sur la vie amoureuse de Stallone.

Le mariage de Sylvester Stallone avec Jennifer Flavin

Stallone est marié à Flavin depuis le 17 mai 1997. Le couple partage trois filles – Sixtine, Scarlet et Sophia.

Malgré 25 ans de mariage, Stallone et Flavin ont récemment traversé une période difficile.

Flavin a demandé le divorce de Stallone le 19 août 2022, dans le comté de Palm Beach, en Floride, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital. Stallone a été accusé de “dissipation intentionnelle” des biens matrimoniaux par Flavin.

“Le mari s’est engagé dans la dissipation, l’épuisement et/ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux, ce qui a eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”, indiquent les documents judiciaires.

Fin septembre, Stallone et Flavin s’étaient réconciliés et avaient décidé de ne pas aller de l’avant avec le divorce.

Mariages précédents

Avant son mariage avec Flavin, Stallone s’est marié avec deux autres femmes.

La star de “Rambo” a épousé Sasha Czack pour la première fois en 1974. Stallone et l’actrice ont été mariés pendant un peu plus d’une décennie avant de divorcer en 1985.

Cette même année, Stallone a épousé sa co-vedette de “Rocky IV”, Brigitte Nielsen. Le mariage n’a duré que deux ans mais a souvent fait atterrir le couple dans les tabloïds.

“Si je devais remonter le temps, je n’aurais pas dû l’épouser”, a déclaré Nielsen à Oprah Winfrey en 2014. “Et il n’aurait pas dû m’épouser. Je ne veux pas m’asseoir ici et apparaître comme un ange. J’étais probablement aussi une douleur dans les fesses parfois. … Mais ce n’était vraiment pas pour moi, et c’est devenu très moche, comme le font certains divorces.

Stallone et Nielsen ont mis le passé derrière eux en 2018 alors qu’ils se réunissaient pour filmer “Creed II” en 2018.

Engagements de courte durée

En plus de ses mariages, Stallone a également eu quelques engagements de courte durée.

L’acteur a rencontré sa désormais épouse Flavin en 1988 et a noué une relation avec elle. Les deux sont sortis ensemble pendant environ six ans avant la fin de la relation lorsque Stallone a admis qu’il l’avait trompée.

Stallone a rompu avec Flavin avec une lettre de six pages.

“Il m’a envoyé une lettre manuscrite de six pages, au stylo”, avait précédemment déclaré Flavin au magazine People. “C’était assez bâclé. J’étais déçu. Vous ne pouvez pas simplement radier quelqu’un dans une lettre après six ans. Ce n’est pas comme si j’allais essayer de le supplier de revenir vers moi ou quoi que ce soit. Je voulais juste parler. “

Flavin a découvert plus tard que le mannequin Janice Dickinson était tombée enceinte alors qu’il avait une liaison avec Stallone et qu’il était le père. Dickinson et Stallone se sont fiancés, même si cela a été de courte durée et s’est terminé lorsque l’acteur a découvert qu’il n’était pas le père de la fille de Dickinson.

“‘Elle n’est pas à moi. Je viens d’avoir des nouvelles du laboratoire d’ADN de Long Beach. Savannah n’est pas à moi. Envoyez mes salutations à M. Birnbaum’ – et là-dessus, il s’est levé”, a écrit le mannequin dans ses mémoires.

Dickinson entretenait à l’époque une relation à long terme avec le producteur Michael Birnbaum.

Après ses fiançailles avec Dickinson, Stallone est rapidement tombé amoureux du mannequin Angie Everhart. Elle avait 25 ans et était mannequin pour Sports Illustrated lorsqu’elle a rencontré l’acteur. Les deux se sont fiancés des semaines après leur rencontre et prévoyaient de se marier deux mois plus tard. Cependant, le modèle a annulé l’engagement aussi rapidement qu’il avait commencé.

Everhart aurait eu un problème avec Stallone lui disant ce qu’elle pouvait porter, quoi manger et plus encore, selon le Tampa Bay Times.

Après des fiançailles de courte durée, Flavin et Stallone se sont réconciliés en 1995 et se sont mariés en 1997.

Relations étoilées

En dehors de ses mariages et de ses fiançailles, Stallone est sorti avec une poignée d’autres mannequins et de femmes bien connues.

En 1988, il a assisté au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche avec la star de “Wheel of Fortune” Vanna White.

Stallone aurait également eu des relations amoureuses avec Andrea Wieser, Pamela Behan, Naomi Campbell, Peggy Trentini et plus encore.