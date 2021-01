Harry Styles est sorti avec une série de noms bien connus depuis qu’il est devenu célèbre sur The X Factor en 2010.

Le hitmaker de Watermelon Sugar, Harry, 26 ans, n’a jamais eu peur de partager son penchant pour sortir avec des femmes plus âgées et il avait précédemment partagé qu’il sortirait avec quelqu’un d’aussi vieux que sa mère – mais c’était le plus loin qu’il repousserait un écart d’âge.

La star de One Direction a récemment été liée à l’actrice Olivia Wilde – 10 ans son aînée – après que le couple génétiquement béni ait été photographié se tenant la main alors qu’ils assistaient à un mariage ensemble.

Alors que lothario Harry semble se lancer dans sa nouvelle romance avec le nom de la maison Olivia, voici un aperçu de la liste d’anciens flings de la sensation du boyband, y compris la regrettée Caroline Flack, la chanteuse Taylor Swift et une série de modèles de Victoria’s Secret.









Caroline Flack







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



Harry a rencontré la présentatrice de télévision Caroline lorsqu’elle a co-animé l’émission sœur de X Factor, The Extra Factor.

La chanteuse avait 17 ans à l’époque et Caroline – qui s’est suicidée tragiquement à 40 ans en 2020 – avait 31 ans mais cela n’a pas empêché le duo de tomber follement amoureux.

Selon les rapports, la romance de Harry et Caroline s’est épanouie après qu’il lui ait parlé de ses sentiments lors d’une soirée X Factor à l’hôtel W de Londres en octobre 2010.

Les choses sont rapidement devenues sérieuses, Harry ramenant Caroline chez lui à Holmes Chapel pour rencontrer sa mère Anne Twist – qui était une grande fan. Pendant ce temps, il aurait rencontré la famille Flack qui a « pleinement approuvé » leur relation.

Caroline a apparemment mis les freins sur leur relation juste avant Noël et Harry aurait été dévasté.

Le couple s’est réuni en janvier 2012, mais trois mois plus tard, ils ont mis fin à leur relation pour de bon – avant qu’il ne se rende aux États-Unis pour tourner avec One Direction.

Et après qu’ils se soient séparés, il a exhorté ses fans à laisser Caroline seule quand il a défendu la star de la télévision dans un message chevaleresque.

Il a tapé à l’époque: «S’il vous plaît, sachez que je n’ai pas« vidé »Caroline. C’était une décision mutuelle.

«Elle est l’une des personnes les plus gentilles et les plus gentilles que je connaisse. Veuillez respecter cela.

Emily Atack







(Image: Instagram)



En mai 2012, selon la rumeur, Emily Atack et Harry sortaient ensemble, bien qu’elle ne l’ait pas confirmé à l’époque.

Puis en août 2013, la star de The Inbetweeners a admis: «Ouais, nous avons eu un truc de courte durée. Mais nous n’avons jamais été petit ami et petite amie.

«Harry et moi nous sommes amusés, puis nous sommes allés dans des directions opposées. Nous n’avons pas parlé depuis un moment.

Taylor Swift







(Image: PA)



Après sa aventure avec Emily, Harry est passé à une autre blonde alors qu’il commençait à sortir avec Taylor Swift.

Le couple était ensemble depuis un an, mais quand ils ont décidé de mettre fin à leur romance, la star de One Direction, qui avait 19 ans à l’époque, a décrit sa relation avec Taylor comme « une énorme douleur dans le cul ».

Taylor a ensuite écrit une chanson intitulée Out Of The Woods sur son album 1989 – qui serait à propos d’elle et de la cour de Harry.

Swift a déclaré au magazine américain Rolling Stone que le morceau révélateur est le récit effréné d’une relation où, dit-elle, «chaque jour était une lutte. Oubliez de faire des projets pour la vie – nous essayions juste de passer à la semaine prochaine ».

Taylor a depuis évolué avec l’acteur britannique Joe Alwyn, avec qui elle sort depuis 2016.

Nicole Scherzinger









Harry aurait eu une brève histoire d’amour avec Nicole Scherzinger, a-t-on affirmé.

Selon le journal The Sun, Harry avait 19 ans lorsqu’il a commencé à envoyer des SMS à Nicole.

Une source a déclaré, à l’époque: «Ils ont eu un badinage à la fin du X Factor en 2013 et se sont retrouvés au début de l’année dernière.

«Harry était visiblement très impressionné par Nicole qui est magnifique et il l’avait toujours admirée.

« Elle était juge invitée sur X Factor au moment de la formation de One Direction et a toujours revendiqué le mérite d’avoir rassemblé le groupe, même si Simon Cowell dit que c’était son idée. »

Un copain de Nicole affirme que le couple s’est embrassé et s’est bien entendu mais n’est jamais sorti.

Kendall Jenner







(Image: Dave Benett / Getty Images pour l’amf)



Harry et Kendall Jenner, la star de L’incroyable famille Kardashian, ont été liés pour la première fois en novembre 2013 lorsque Harry, qui était toujours avec One Direction à l’époque, a révélé qu’ils étaient allés dîner.

Les choses ont évolué rapidement et Harry a été aperçu devant son hôtel à Londres quelques semaines plus tard avant de voir le Nouvel An faire un voyage de ski romantique.

Mais à la Fashion Week de Londres, en février suivant, des rumeurs circulaient selon lesquelles tout était fini.

C’était jusqu’en 2016, quand Harry est monté à bord du yacht de luxe de Kendall au large de l’île caribéenne d’Anguilla, où ils ont été photographiés en train de devenir chauds et lourds.

Selon les rapports, le couple est même parti en vacances à Saint-Barthélemy avec Kris Jenner, son petit ami Corey Gamble et la mère de Harry, Anne Cox.

À l’époque, la grande sœur de Kendall, Khloe Kardashian, a parlé de l’état de sa relation, disant à Entertainment Tonight: « Est-ce que je pense qu’ils sortent ensemble? Oui. Je ne sais pas s’ils sont, comme, petit-ami-petite amie. Aujourd’hui, je ne le fais pas. Je ne sais pas. Les gens sont bizarres avec des trucs. Alors, je ne connais pas leur titre.

«Mais je veux dire, ils étaient ensemble à St. Barth, donc pour moi, c’est sortir ensemble. J’appellerais ça sortir ensemble. [But] Je ne sais pas ce qu’ils sont. Tu sais, tu as la parole [and] Je ne sais pas s’ils ont déjà eu cette conversation. «

Erin Foster







(Image: Getty Images)



Selon la rumeur, Harry et Erin Foster se fréquenteraient en 2014 après que le Daily Mail ait rapporté que la fille de David Foster et l’auteur-compositeur avaient visité un champ de citrouilles.

On pense qu’ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun.

Nadine Léopold







(Image: Getty Images pour Victoria’s Secret)



Ensuite, on pensait que Harry se rapprochait du mannequin de Victoria’s Secret Nadine Leopold entre 2014-2015.

Des sources ont affirmé à l’époque qu’Harry était tellement épris de Nadine qu’il avait ses initiales tatouées sur lui.

Une source a déclaré au journal Daily Star: «Harry a obligé tout le monde à signer des accords de confidentialité afin que les lettres de la fille soient secrètes pour le moment.

«Mais il avait deux ensembles d’initiales ensemble -« HS »est bien sûr l’un d’entre eux, mais tout le monde dit que les autres initiales sont« NL »- pour Nadine Leopold.

«Harry avait l’habitude d’aller dans des salons de tatouage quand il venait à Los Angeles. Mais il est tellement assailli qu’il fait aller un artiste chez lui à la place.

Nadine aurait stupéfait Harry car elle voulait plus d’engagement.

Une source confiée à Hollywoodlife.com: «Nadine voulait un engagement plus sérieux de la part d’Harry.

«Elle avait l’impression qu’il devait faire plus d’efforts pour la voir. Elle n’avait tout simplement pas l’impression qu’il prenait leur relation assez au sérieux et, fondamentalement, elle n’a pas le temps de jouer à des jeux de sa vie.

Sara Sampaio







(Image: Getty Images pour Victoria’s Secret)



Harry est ensuite passé à un autre modèle de Victoria’s Secret en se connectant avec Sara Sampaio.

La rumeur a commencé après que le duo ait passé la nuit à faire la fête avec l’étonnante portugaise Sara Sampaio au Ludlow Hotel de New York en 2015.

Les clichés capturés montraient Harry serrant l’ange alors qu’ils lui disaient au revoir à l’extérieur de l’hôtel avant de retourner au bar pour continuer à boire.

Mais selon des sources, la brune est revenue plus tard pour continuer à faire la fête et le couple a quitté l’hôtel vendredi matin à 15 minutes l’un de l’autre.

Une source a déclaré: « Harry avait fait la fête avec un groupe d’amis au Ludlow mais semblait très amical avec Sara. Il y avait définitivement de la chimie là-bas alors qu’ils s’étreignaient et s’embrassaient quand elle est partie.

«Mais tout le monde pense que quelque chose se passait quand elle est revenue et ils sont partis si tôt l’un après l’autre le lendemain matin.

«Sara est partie à 11h habillée exactement de la même manière. Puis Harry est sorti à 11h15 avec ses cheveux en chignon sur la tête. On aurait dit qu’il avait fait la fête assez durement.

Georgia Fowler







(Image: Getty Images pour Victoria’s Secret)



Harry a ensuite été lié à un autre mannequin de lingerie après le coup de cœur présenté sur les réseaux sociaux de Georgia Fowler alors qu’ils jouaient à une partie agréable de Scrabble en 2015.

Un initié a déclaré à l’époque: « Harry fait très attention à qui il passe du temps, donc Georgia doit être très spéciale pour lui pour lui permettre de partager leur moment avec ses partisans. »

Dans la vidéo, on peut voir Harry penché sur un tableau de Scrabble dans sa tenue de nuit alors qu’il pose ses lettres et rit de lui-même.

Tess Ward







(Image: Getty Images Europe)



Harry a ensuite évolué en 2017 avec la blogueuse culinaire Tess Ward.

On pense que le couple s’est rencontré par l’intermédiaire d’amis communs, mais leur romance a été découverte lorsque des utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle ont remarqué que le chef portait l’un des T-shirts de Harry.

On dit que la paire a connu un certain nombre de dates discrètes après avoir été introduite par des amis communs.

Des amis proches du chanteur ont dit qu’il était vraiment tombé amoureux de la blonde, auteur de The Naked Diet et The Naked Cookbook.

« Dès qu’Harry a rencontré Tess, il y a eu une étincelle instantanée entre eux », a déclaré une source.

Ils ont ajouté à The Sun: «Ils se sont vraiment liés par leur amour mutuel pour la mode et la nourriture originales – et les choses sont rapidement devenues romantiques.

«Ils ont été à plusieurs rendez-vous pendant que Harry était à Londres et il a déjà présenté Tess à certains de ses amis proches, dont son styliste personnel Lou Teasdale.

La romance éclair de la blogueuse et du musicien s’est apparemment terminée lorsque Tess a décidé de rallumer une flamme avec son ancien petit ami, selon The Sun.

Camille Rowe







(Image: Getty Images)



Le mannequin de Victoria’s Secret, Camille Rowe, était la prochaine dame sur la liste d’amour de Harry.

Le couple chaud a été aperçu ensemble lors d’un concert à New York en août 2017.

«Harry et Camille en sont aux premiers stades de la datation. Il est très protecteur de ses relations et ne va donc pas vouloir faire une grande démonstration de choses. Ils sont bien adaptés et semblent heureux », a déclaré une source au Sun.

«C’est une vraie star en plein essor. Il semble obsédé.

Selon un rapport paru dans The Sun, leur romance s’est effondrée après 12 mois en raison de leur emploi du temps chargé.

Olivia Wilde









Olivia Wilde est la dernière femme à être liée à Harry.

Ce week-end, Harry a été vu se diriger vers le mariage de son agent Jeff Azoff avec la mariée Glenne Christiaansen en Californie, main dans la main avec Olivia.

La star de la maison Olivia, qui a deux enfants avec son ex Jason Sudeikis et qui était auparavant mariée à Tao Ruspoli, était magnifique dans une robe à fleurs longue au sol.

On dit qu’ils se sont rapprochés sur le tournage de leur nouveau film Don’t Worry Darling, réalisé par Olivia.

Elle aurait également joué dans le film aux côtés de Harry.

Avant de se rendre au mariage, ils ont été photographiés arrivant chez Harry à Los Angeles avec des bagages.

Mais ils ont laissé les fans stupéfaits lorsqu’ils sont arrivés au mariage en se tenant la main, confirmant apparemment leur romance.