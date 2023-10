La vie à Tombouctou et Gao assiégée par les combattants islamistes

Les habitants des villes maliennes assiégées par des militants liés à Al-Qaïda ont déclaré à la BBC qu’ils étaient confrontés à des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, ainsi qu’à une hausse rapide des prix.

Les blocus surviennent alors que les combats s’intensifient entre l’armée, soutenue par les mercenaires russes de Wagner, et les groupes islamistes et les combattants séparatistes touaregs.

Depuis près de deux mois, le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) tente de couper complètement la ville historique de Tombouctou, dans le nord du pays, empêchant l’approvisionnement du pays.

« Des dizaines de camions chargés de nourriture et de marchandises arrivaient quotidiennement dans la ville, mais maintenant, après le siège, plus rien n’arrive », a déclaré Omar Sidi Muhammad, qui vit dans la ville et travaille comme journaliste.

La plupart des approvisionnements arrivaient à Tombouctou en provenance de Mauritanie et d’Algérie.

« Le prix des denrées alimentaires arrivant des pays voisins a doublé », a déclaré Muhammad, ajoutant que les produits de base comme le sucre, la farine, l’huile et les préparations pour nourrissons avaient tous été touchés.

« Le carburant manque et son prix a augmenté de 80 %. »

Les prix des produits de base comme l’huile de cuisine ont grimpé depuis le début du blocus à Tombouctou.

La ville a également été touchée par des tirs de roquettes lancés par les militants.

« Les gens ont peur, mais ils ont commencé à avoir très peur, à être terrifiés, après les derniers développements », a-t-il ajouté.

« En raison du danger, des milliers de personnes ont dû partir. »

L’ONU estime que 33 000 personnes ont fui.

Tombouctou a été occupée par les rebelles touaregs à la suite d’un soulèvement séparatiste en 2012, mais ils ont été rapidement repoussés par des groupes islamiques liés à Al-Qaïda qui ont imposé une forme stricte de charia, ou loi islamique, dans la ville – obligeant les femmes à porter des vêtements complets. le port du voile, l’interdiction de la musique et l’amputation des membres des criminels. Un couple a été lapidé pour adultère.

Beaucoup de gens craignent une répétition si le JNIM réussit à prendre la ville.

Après un an de régime islamiste, les forces gouvernementales maliennes, soutenues par les troupes françaises, ont repris la ville. Mais ces forces françaises ont quitté le pays depuis que l’armée a pris le pouvoir en 2021, et la mission de maintien de la paix de l’ONU se retire également.

Gao, la plus grande ville du nord du Mali, située à environ 320 km à l’est de Tombouctou, est également soumise au blocus du JNIM.

Le groupe militant a renforcé son contrôle la semaine dernière, un habitant local, qui a souhaité rester anonyme, déclarant à la BBC que le manque de carburant paralysait l’approvisionnement en électricité de la ville.

Des images envoyées à la BBC montrent les rues normalement fréquentées de Gao vides

Les maisons ne sont désormais alimentées en électricité qu’une heure par jour.

« Les gens ont peur à cause de la guerre », a déclaré l’homme. « Ils ne sont pas satisfaits de la hausse des prix des denrées alimentaires », a-t-il déclaré, ajoutant que les coûts avaient doublé.

« Beaucoup de familles ont quitté la ville. »

L’économie de la ville est normalement centrée sur le commerce avec le Niger et l’Algérie voisins, mais les actions du JNIM ont poussé de nombreux commerçants à quitter la ville et laissé les rues désertes.

« Prêt pour la bataille »

Le blocus des deux villes intervient alors que des forces concurrentes au Mali se précipitent pour combler le vide de pouvoir provoqué par le départ des troupes internationales.

L’ONU a annoncé la fin de sa mission en juin dernier et a déclaré que ses forces quitteraient progressivement le pays d’ici décembre, après que la junte militaire malienne a refusé de prolonger leur mandat.

Cela a conduit les troupes gouvernementales et les groupes séparatistes touaregs à s’engager à occuper les bases de la force situées dans le nord du pays, une zone sous contrôle touareg depuis un accord de paix de 2015.

Les combats ont commencé en août pour le contrôle d’un site de l’ONU dans la ville de Ber et se sont intensifiés depuis. Le JNIM a également profité du chaos pour lancer ses propres attaques contre les forces gouvernementales.

Des groupes touareg affirment avoir attaqué cinq bases militaires gouvernementales et ont déclaré le mois dernier dans des publications sur les réseaux sociaux qu’ils souhaitaient prendre le contrôle de l’ensemble du nord du Mali, où ils souhaitent établir un État indépendant, appelé Azawad.

Dans le même temps, le gouvernement militaire s’est engagé à reprendre le contrôle de l’ensemble du pays et a envoyé lundi un important convoi militaire vers Kidal, une ville du nord qui constitue le principal bastion touareg.

« Nous considérons la sécurité dans tout le pays comme une priorité absolue », a déclaré le colonel Malick Diaw, un haut responsable de la junte, devant l’Assemblée législative intérimaire au début du mois.

« Nous travaillons ensemble avec [the army] reconquérir nos terres, occupées depuis longtemps par des hordes de barbares sans foi, sans loi ni religion, dont le seul but est de causer souffrance et mort à des innocents qui n’aspirent qu’à vivre en paix.

Mohamed Mouloude Ramadan, porte-parole de la coalition des groupes touaregs appelée CMA, a déclaré à la BBC : « Nous allons les arrêter, nous nous y préparons depuis longtemps. »

« Nous préparons davantage de combattants pour la bataille. »

Crise régionale

Le conflit menace de s’étendre hors du Mali et dans toute la région africaine du Sahel, alors que le gouvernement et les rebelles touaregs ont appelé au soutien international.

Des groupes touaregs en Libye, en Algérie et au Niger ont exprimé leur solidarité envers les séparatistes du Mali, un chef rebelle nigérien appelant les combattants « à les rejoindre sur la ligne de front ».

Ben Bella, leader de l’alliance touarègue CMA, a déclaré à la BBC : « Ces déclarations seront suivies de l’arrivée de combattants du Niger, d’Algérie et de Libye pour nous soutenir dans la bataille ».

« Cette solidarité permettra de faire face à l’expansion russe dans la région à travers les gouvernements putschistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. »

Il y a trois semaines, la junte malienne a signé un accord de défense mutuelle avec le Burkina Faso et le Niger, chacun s’engageant à s’entraider contre les rébellions armées ou les agressions extérieures, suite à la menace d’autres pays d’Afrique de l’Ouest de recourir à la force pour rétablir un régime civil au Niger.

Les trois pays sont sous régime militaire, suite aux coups d’État des trois dernières années.

Ces mesures ont conduit les forces militaires françaises, qui fournissaient une assistance sécuritaire contre l’insurrection islamiste qui fait rage dans les trois voisins, à se retirer du Mali et du Burkina Faso, tandis que les préparatifs pour quitter le Niger sont en cours.

Le Mali s’est depuis tourné vers le groupe de mercenaires russes Wagner pour obtenir une aide militaire, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Niger et le Burkina Faso pourraient suivre.

Le Dr Alex Vines, directeur du programme Afrique du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré que le Niger, et surtout le Burkina Faso, ayant leurs propres problèmes de sécurité intérieure, il est peu probable qu’ils soient en mesure d’aider les forces armées du Mali.

« Ce que cette alliance est incapable de faire, c’est de s’apporter une solidarité militaire les uns aux autres », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les forces mercenaires de Wagner ne semblaient pas en mesure de combler le vide laissé par les forces françaises et que « les Russes ont eu des difficultés et sont très débordés, compte tenu de leurs engagements ailleurs, notamment dans le conflit en Ukraine ».

Le Dr Vines a averti que l’incapacité à gérer la crise dans le nord du Mali « rend la junte de Bamako vulnérable » et qu’un autre coup d’État pourrait avoir lieu « si la junte militaire ne parvient pas à répondre aux défis sécuritaires auxquels elle est actuellement confrontée ».

Reportage supplémentaire de Peter Ball