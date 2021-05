La vie à Gaza: les sons de la guerre lors de la nuit la plus intense des bombardements

Ce fut la nuit la plus difficile de la vie de Mohammed Jaber. Les murs tremblaient, il y avait une odeur toxique dans l’air, et l’étudiant en commerce de 22 ans était blotti avec sa famille dans leur maison au nord de Gaza alors que des avions israéliens menaient des frappes aériennes à travers la bande. Vers 1 h du matin, il a pris son téléphone et a commencé à enregistrer les bombardements d’artillerie à proximité.

«J’ai oublié tous mes rêves et mes objectifs», a déclaré Jaber, racontant les premières heures du 16 mai – le jour le plus meurtrier du conflit. «J’avais juste besoin de moi et de ma famille pour survivre.»

Alors que la violence entre Israël et le Hamas a fait rage, les nuits ont été rythmées par des sirènes, des explosions et des boum. Les civils se sont blottis ensemble dans leurs maisons, bien réveillés; à Gaza, les parents ont mis des boules de coton dans les oreilles de leurs enfants pour étouffer le bruit des bombardements.

Au sud de la maison de Jaber, des avions survolaient la ville de Gaza. Muhammad Abu Aoun était à la maison avec son père, sa mère et sa sœur aînée lorsque des missiles ont frappé un immeuble résidentiel voisin. Secoué par l’explosion, il a crié: « Oh, mon Dieu. »

«Le son était incroyablement fort et effrayant, et il y avait une épaisse fumée des bombes et il y avait du feu», a déclaré le photojournaliste de 22 ans. Il a couru vers le site et l’a trouvé «complètement détruit et les corps partout. Je ne savais pas quoi faire. »

Les frappes israéliennes ont tué plus de 40 personnes à Gaza le 16 mai, dont 10 enfants. Plus de 200 Palestiniens sont morts au cours des 11 derniers jours.

Au nord de Gaza, des sirènes ont envahi la nuit à Tel Aviv alors que des roquettes survolaient la ville.

«Nous n’avons pas dormi», a déclaré Janny Krepostnoy. «J’avais l’impression que tout mon corps tremblait.»

Le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, a lancé plus de 4 000 roquettes sur Israël depuis le début des combats. Le groupe a tiré plus samedi soir seul que pendant les 50 jours de la guerre Israël-Gaza en 2014, selon le major général Uri Gordin, qui dirige le commandement du front intérieur israélien.

Le système israélien de défense antimissile Iron Dome a intercepté environ 90% de ces attaques, selon l’armée, mais 12 personnes en Israël sont mortes depuis le début des violences. Le Hamas a lancé des barrages de tirs de roquettes à des niveaux jamais vus auparavant dans la ville animée et la plus densément peuplée du pays.

«Je n’ai jamais cru que cela pouvait arriver à Tel Aviv», a déclaré Krepostnoy, 25 ans, qui travaille dans une start-up là-bas.

«Les sirènes», ajouta-t-elle. «C’était la partie la plus effrayante. Lorsque vous avez besoin de courir quelque part. Et puis vous entendez les bombes et vous les entendez exploser à proximité.

Krepostnoy n’avait pas d’abri anti-bombes dans son immeuble, alors elle est allée vivre avec ses parents à Karmiel dans le nord d’Israël.

À Gaza, les habitants ont déclaré qu’ils n’avaient nulle part où se cacher, aucun abri et aucune évasion.

Alors que le soleil se levait au-dessus de la ville de Gaza dimanche, les sauveteurs avaient déjà passé des heures à creuser les décombres laissés sur la rue Wehda. Il y a eu des moments d’espoir lorsqu’ils ont retiré des personnes qui avaient survécu sous les maisons démolies.

Riad Ishkontana a été enterré sous la destruction pendant cinq heures avant d’être secouru.

Il y a eu aussi des moments d’angoisse. Ishkontana a ensuite reçu le corps de son enfant mort.

Il a perdu quatre enfants et sa femme, selon l’Associated Press. Seuls lui et sa fille Suzy ont survécu.

Les frappes, qui, selon l’armée israélienne, visaient le réseau de tunnels souterrains du Hamas, ont rasé la rue Wehda, une zone remplie de cafés, de boutiques et de boulangeries animées.

Israël a déclaré que son objectif était d’effacer les capacités du Hamas et d’éviter des pertes civiles. Mais pour ceux à l’intérieur de Gaza, les bombardements se sont sentis aveugles.

«Nous ne comprenons pas ce qu’ils visent», a déclaré Nour Alshaer, 21 ans, qui vit à Rafah, à la frontière du territoire avec l’Égypte. Cette nuit-là, alors qu’elle entendait des bombardements d’artillerie sans interruption, elle a appelé son amie, dont l’oncle et le cousin ont été grièvement blessés dans les violences. L’étudiante en médecine et sa famille se parlent comme si chaque conversation était la dernière.

«Nous demandons toujours pardon à tout le monde, car nous sommes prêts à mourir.»!

Hazem Balousha dans la ville de Gaza et Shira Rubin à Tel Aviv ont contribué à ce rapport.