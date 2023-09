La vidéosurveillance d’un homme libéré alors que la police enquête sur le « viol » d’une femme qui a été suivie alors qu’elle quittait la gare

CCTV D’un homme a été libéré alors que la police enquête sur le viol présumé d’une femme qui a été suivie alors qu’elle quittait une gare.

La femme aurait été attaquée après avoir quitté la gare de Tunbridge Wells, dans le Kent, samedi à 00h30.

Les flics du Kent recherchent cet homme

La police de Kent a déclaré : « Des images ont été publiées par des détectives enquêtant sur un viol présumé à Tunbridge Wells.

« Il est rapporté que vers 0 h 30 le samedi 16 septembre 2023, une femme a été initialement approchée par un inconnu après avoir quitté la gare de High Brooms.

« Il est allégué que l’homme aurait fait des avances à la victime et, après l’avoir suivie à pied, l’aurait ensuite agressée à l’intérieur d’une propriété.

« Une enquête est menée par la Direction des crimes graves de Kent et d’Essex et les agents publient maintenant des images d’un homme qu’ils cherchent à identifier et à parler. »

Toute personne ayant des informations doit contacter la police de Kent au 01622 604100, en citant la référence 46/167192/23.