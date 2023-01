La vidéosurveillance améliore la sécurité des écoles du centre de l’Okanagan

La vidéosurveillance a évolué pour servir à plusieurs fins lorsqu’elle est installée dans les écoles publiques du centre de l’Okanagan.

Actuellement, 32 des 51 sites de district scolaire utilisent un équipement de vidéosurveillance en circuit fermé, et 14 des 32 écoles élémentaires disposent actuellement d’un équipement de surveillance vidéo, selon le rapport annuel de surveillance vidéo au Central Okanagan Board of Education.

La surveillance vidéo a été initialement introduite dans le district scolaire pour lutter contre le vol et surveiller les visiteurs indésirables dans une école.

“Les problèmes concernaient principalement des éléments mineurs qui prenaient du temps aux administrateurs du niveau secondaire”, a déclaré le rapport du personnel.

Aujourd’hui, les systèmes de vidéosurveillance sont principalement utilisés pour identifier les visiteurs indésirables sur le terrain de l’école, assurer la sécurité des élèves et du personnel, et pour aider à résoudre une variété de problèmes tels que le vol et le vandalisme.

“On pense également que la présence de caméras vidéo a un effet dissuasif sur les comportements indésirables”, indique le rapport.

En réponse au problème de l’accès indésirable à la vidéosurveillance par l’administrateur Amy Geistlinger, le surintendant du district scolaire / PDG Kevin Kaardal a noté que la vidéo enregistrée n’est pas accessible à l’extérieur d’un bâtiment donné où elle est utilisée.

“Il n’est pas disponible pour être piraté”, a déclaré Kaardal. “Le fait qu’une école l’ait ou non a tendance à être lié à des problèmes de sécurité ou à une demande qui peut être présentée par le conseil consultatif des parents.”

Dans le rapport du personnel, Kaardal a indiqué que des mesures de sécurité de vidéosurveillance n’ont jamais été mises en place pour surveiller les activités quotidiennes des élèves ou du personnel, mais plutôt pour se concentrer sur la sécurité de l’école pour les élèves et le personnel.

« Bien qu’une expansion de la vidéosurveillance soit généralement soutenue par le personnel et les communautés scolaires, elle devrait être limitée aux situations directement liées à la sécurité. L’utilisation de la vidéosurveillance doit continuer à être surveillée pour garantir son bon usage », a déclaré Kaardal dans le rapport du personnel.