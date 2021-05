L’une des vidéos les plus virales de Youtube, « Charlie m’a mordu le doigt », devrait être vendue aux enchères par ses créateurs en tant que jeton non fongible (NFT). La vidéo, qui montre un enfant mordant l’index de son frère aîné, compte près de 880 millions de vues et sera retirée après l’achèvement du processus d’enchères le 23 mai, qui marque exactement 14 ans depuis la publication de la vidéo. L’adorable vidéo montre le jeune Harry assis sur le canapé avec son petit frère Charlie. Harry offre son doigt à Charlie qui le mord alors qu’Harry rigole et dit: « Charlie m’a mordu le doigt. » Il offre à nouveau son doigt et cette fois Charlie le mord avec un peu plus de force. Origin Protocol, une plateforme dédiée aux ventes de NFT, conduira la vente aux enchères et selon le site officiel de la vente aux enchères, le gagnant aura également la possibilité de tourner une parodie de la vidéo avec Harry et Charlie.

Selon le site officiel de la vente aux enchères, la vidéo fait partie intégrante de la vie de la famille Davies-Carr depuis 14 ans, et ils sont ravis d’accueillir d’autres personnes pour faire partie de leur histoire.

Les NFT sont devenus une énorme tendance cette année et plusieurs œuvres d’art numérique, y compris des mèmes, des objets de collection et des gifs, sont achetées à des prix élevés. Récemment, la marque de mode Streetwear Overpriced a conçu un sweat à capuche noir virtuel inscrit avec un logo chargé de jurons qui a été vendu sur le marché de l’art numérique Blockparty à un enchérisseur anonyme pour 19000 £.

Le mois dernier, Zoe Roth, connue sous le nom de « Disaster Girl », a gagné près d’un demi-million de dollars après avoir vendu la photo originale du mème viral. Les NFT sont des actifs numériques uniques cryptés avec la signature numérique d’un artiste, vérifiant sa propriété et son authenticité, permettant au contenu numérique d’être vendu en tant qu’art physique. En le vendant, le propriétaire ne perd pas les droits car NFT conserve les droits d’auteur. Chaque fois que la «Disaster Girl» sera revendue dans le futur, Zoe obtiendra 10% de la vente, ce qui lui donnera le contrôle de l’image pour la première fois en 15 ans.

Que peut être un NFT? Eh bien – à ce stade, nous sommes plus enclins à demander, qu’est-ce qui ne peut pas être un NFT? Elon Musk a peut-être choisi de ne pas participer, mais la courbe ne fait que commencer – la première œuvre d’art NFT à être vendue aux enchères, le premier film nominé aux Oscars à sortir en tant que NFT, le premier tweet de Jack Dorsey, le premier album de NFT. Après l’art et les maisons de ventes aux enchères, les agences de presse et les galeries (et milliardaires) semblent également se joindre à la tendance. Quartz a converti un article en NFT, un actif numérique qui sert essentiellement de son propre certificat de propriété et d’authenticité. Ce ne sont cependant pas les premiers. Associated Press a vendu son œuvre d’art symbolique non fongible le 11 mars pour une somme considérable, seulement huit jours pour la mettre aux enchères. Et maintenant, il se peut qu’un TikTok soit vendu en tant que NFT. La star de la vidéo virale Nathan Apodaca répertorie son populaire TikTok de skateboard comme un jeton non fongible, avec des enchères à partir de 500000 $. Si le nom de Nathan Apodaca ne sonne pas une cloche, sa vidéo virale sera – dans le long TikTok de 23 secondes publié en septembre 2020, Apodaca (alias @ 420doggface208) skate paresseusement dans une rue vide tout en buvant du jus de cran-framboise Ocean Spray et la synchronisation labiale avec la chanson «Dreams» de Fleetwood Mac en 1977.

