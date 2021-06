La vidéo virale TikTok montre comment nettoyer les sols «correctement» avec un chiffon humide

Pendant que vous êtes en train de nettoyer et que vous avez presque fini de pleurer toute la maison, il y a une fine ligne de poussière tenace qui refuse de se déposer sur la pelle à poussière. Malgré la lutte pour balayer la majeure partie de la poussière, cette ligne de crasse reste sur le sol qui est probablement déplacée dans un coin après avoir abandonné. Cela semble familier, non?. Une femme sur TikTok a quitté Internet divisé après avoir partagé un hack de nettoyage montrant comment nous avons mal balayé le sol toutes ces années. Shimere, avec le nom d’utilisateur @ shimmyshim17, a partagé son astuce géniale impliquant une serviette en papier pour faciliter le processus de nettoyage, laissant les autres utilisateurs de TikTok bouche bée. La vidéo de quinze secondes avec le texte « un hack de vie simple mais qui change la donne » montre Shimere humidifiant l’extrémité d’une serviette en papier dans l’évier avant de la placer sur le sol.

Ensuite, elle balaie à l’aide d’un pinceau un tas de restes de poussière sur la partie humide d’un papier qui s’y colle immédiatement sans aucun problème. Et enfin, elle le ramasse avec ses mains, nettoie le sol et le met dans une poubelle. L’eau a agi comme de la colle pour collecter même les plus petites particules de poussière.

La vidéo est devenue virale pour son hack créatif et a rassemblé plus de 20 millions de vues et près de trois millions de likes ainsi que des centaines de commentaires. Alors que certains ont été impressionnés par le piratage intelligent, d’un autre côté, certains ont fait valoir que cela entraînait plus de gaspillage. Une utilisatrice nommée Maddie a déclaré qu’elle espère que les deux côtés de l’oreiller de Shimere seront froids pour le reste de sa vie, tandis qu’une autre utilisatrice reconnaissante a écrit qu’elle était heureuse d’avoir vu cela alors qu’elle se dirigeait simplement vers des sols propres, rapporte Mirror News.

Cependant, d’autres n’étaient pas d’accord et ont écrit qu’une pelle à poussière et une brosse feraient exactement le même travail sans gaspiller de serviette en papier. Une femme s’est présentée pour défendre l’idée et a déclaré que les personnes qui demandent simplement d’utiliser une pelle à poussière ne doivent jamais avoir balayé auparavant. Un autre utilisateur a déclaré qu’il aurait utilisé la technique mais qu’il ne voulait pas gaspiller de serviette en papier.

