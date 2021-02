Si vous pensez que vous êtes le fan le plus fou de Guerres des étoiles,alors vous avez un concours. Un chien nommé Mya a surpassé tous les êtres humains en chantant la chanson thème de la pièce cinématographique emblématique. La vidéo de la mignonne à quatre pattes devient virale et pour toutes les bonnes raisons. Elle a chanté à sa guise et les fans sont impressionnés par le Guerres des étoiles hurlant sur le thème. Pas seulement les fans, mais la star principale Luke Skywalker alias Mark Hamillis était également très impressionnée.

Un compte de médias sociaux populaire nommé «We Rate Dogs» a partagé cette vidéo amusante. Révélant le nom du husky comme « Mya », ils ont écrit dans leur légende loufoque comment elle avait appris et y était finalement arrivée. Selon leur tradition de notation, ils l’ont notée 14/10, ce qui en fait une sensation du jour au lendemain.

D’un autre côté, Mark s’est rendu sur le site de micro-blogging en disant: « Mya est une si gentille fille. » Seulement si le joli husky savait à quel point c’est incroyable de se faire apprécier par le héros lui-même. Pendant ce temps, le Mandalorienl’acteur Ming-Na Wen a également fait l’éloge du talent poilu. Dans le tweet, Ming-Na Wen a déclaré: «La Force est forte avec celui-ci. Bravo, Mya! »

Au-delà des célébrités, les internautes se déchaînaient sur la version de couverture du thème de Mya. Un utilisateur a écrit: « Donnez à ce chiot un Grammy! » Un autre a dit: «Je la réserverais immédiatement pour une tournée mondiale avec un orchestre.» Elle s’est également fixé des «objectifs de doggo» comme l’écrivait un écrivain: «Je veux dire, si j’avais un chien, ce serait certainement un bonus.» Eh bien, il n’y a pas de pénurie de vidéos de chiens mignons sur Internet, mais celle-ci est sûrement un must pour tous les foutus amoureux des chiens.

Pour les non-initiés, Guerres des étoilesdans un opéra spatial épique américain créé par George Lucas en 1977. La franchise s’est ensuite transformée en films, séries, jeux vidéo, parcs à thème, romans, bandes dessinées, etc. 4 chaque année.