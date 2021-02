Un danseur canadien du nom de Gurdeep Pandher gagne sur Internet en animant un cours de Bhangra dans les paysages glacés du Yukon, dans le pays.

La vidéo a été partagée par le professeur de danse le 3 février 2021, et depuis lors, elle a recueilli plus de 123 700 vues sur le site de microblogging. Le clip montre Gurdeep instruisant les pas de Bhangra à ses quatre élèves sur la terre couverte de neige, pendant qu’ils le suivent tous.

Partageant la vidéo, il a mentionné qu’ils faisaient le bhangra à -20 degrés C, ce qui ressemblait à -30 degrés C avec le refroidissement éolien, alors qu’ils rejoignaient tous une classe de bhangra physiquement distante et sans danger pour la pandémie.

Cours d’hiver de Bhangra en plein air au Yukon. Quand il faisait -20 ° C (sensation de -30 ° C avec refroidissement éolien) et la pandémie en plus de cela, ces amis de la communauté française du Yukon se sont joints à moi pour un cours de bhangra «physiquement éloigné et sans danger en cas de pandémie» pour la joie, l’exercice et la positivité. pic.twitter.com/wkWK3WxZoq – Gurdeep Pandher du Yukon (@GurdeepPandher) 3 février 2021

Le clip de 29 secondes a fait sourire de nombreux visages alors que les gens inondaient le message d’amour. La vidéo a été aimée plus de 4200 fois et a suscité des tonnes de réactions. Un utilisateur a qualifié la vidéo de géniale et a demandé à Gurdeep s’il envisageait de faire des vidéos de didacticiel sur YouTube.Un autre utilisateur a déclaré qu’il aimait la vidéo et a remercié le tuteur d’avoir remonté son humeur. Un troisième a écrit qu’il souhaitait que quelqu’un de la communauté indienne enseigne le bhangra dans sa ville.

Pendant ce temps, Gurdeep a été submergé par l’amour qu’il a reçu sur Internet et a remercié les internautes pour cela dans un autre tweet.

Gurdeep partage souvent des vidéos de bhangra aussi joyeuses sur Internet.

Récemment, il a partagé une vidéo sur sa poignée de médias sociaux où il peut être vu faire le Bhangra au rythme du dhol en hiver froid. Selon son tweet, il jouait du Bhangra à -25 ° C. Partageant la vidéo, il a mentionné qu’il faisait le Bhangra pour répandre la joie, l’espoir et la positivité à travers le Canada et au-delà.

La vidéo a recueilli plus de 33 200 vues en une journée sur Twitter. La vidéo a fait la journée pour de nombreux internautes. Un utilisateur a commenté qu’il est toujours agréable de le voir danser. Un autre l’a appelé une personne merveilleuse et a écrit que la joie et la positivité qu’il répand à travers sa vidéo Bhangra sont nécessaires en ce moment.