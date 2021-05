La vidéo virale d’une petite fille chantant pour un chien de prairie fait fondre Internet, mais sont-elles sûres ?

Souvent, les vidéos d’enfants mignons profitant des moments avec leurs animaux de compagnie finissent par devenir un énorme succès sur les réseaux sociaux. Cependant, une vidéo récente d’une petite fille chantant pour son chien de prairie a laissé beaucoup de gens inquiets pour sa sécurité. S’il ne fait aucun doute que le geste mignon de la fille de tenir le rongeur tout en chantant une chanson est né d’un pur amour pour la créature, certains utilisateurs ont souligné que le tenir pourrait être dangereux pour elle.

Dans la vidéo, qui est maintenant devenue virale, recueillant plus de 1 lakh de vues et plus de quatre mille likes, la fille est vue en train de caresser et de tapoter le dos du chien de prairie. Vérifiez-le:

La vidéo a suscité beaucoup de réactions de la part de Twitterrati, qui a fait part de ses inquiétudes pour la jeune fille. Un utilisateur a mentionné les énormes griffes et les grandes dents pointues et méchantes du rongeur. Un autre a souligné que bien que le rongeur ait l’air mignon, il pourrait transmettre des maladies à la fille.

OMG NON ​​! Ils sont porteurs d’une terrible maladie. Peut avoir l’air « mignon », mais c’est un animal sauvage et doit être traité comme tel.— DJ, RN 😷 (@DJRN0255) 30 mai 2021

bien qu’adorable à première vue, c’est un animal sauvage qui peut infliger des dommages permanents en une seconde que même les meilleurs chirurgiens traumatologues et plasticiens et ophtalmologistes ne peuvent pas réparer. Regardez ces griffes. Allez avec un chiot. – GolfKilo (@GolfKilo1011) 30 mai 2021

Cependant, certains ont également déclaré que les chiens de prairie sont complètement sociaux et ne présentent aucun danger lorsqu’ils jouent avec eux.

Doux, tous ceux qui comprennent les chiens de prairie savent qu’ils sont des créatures très sociales et aimant les groupes qui font des compagnons incroyables. – Lee-Marie Bartow (@LeeLee2k) 30 mai 2021

Découvrez d’autres réactions ici :

Zo mignonne😍😍😍— marianne (@marianne_schrey) 30 mai 2021

bien qu’adorable à première vue, c’est un animal sauvage qui peut infliger des dommages permanents en une seconde que même les meilleurs chirurgiens traumatologues et plasticiens et ophtalmologistes ne peuvent pas réparer. Regardez ces griffes. Allez avec un chiot. – GolfKilo (@GolfKilo1011) 30 mai 2021

Oh mon Dieu – il n’y a pas de mots pour décrire le niveau de gentillesse 💕— 2 soeurs (@bettyg2224) 31 mai 2021

Dans une autre vidéo devenue virale il y a quelques jours, une fillette de trois ans a été vue en train de profiter de son temps, alors qu’elle jouait avec un chien Rottweiler sur un trampoline. Alex, une résidente du Wyoming aux États-Unis, a été aperçue en train de sauter de haut en bas sur le trampoline bleu avec son Rottweiler, Kona, âgé de deux ans.

La vidéo montre Alex encourageant Kona à sauter en criant « rebondir » alors que la chienne tente de suivre ses ordres. Le tout-petit ne manque pas non plus d’encourager les efforts de Kona et crie « wow » en guise de remerciement pour elle. Pendant ce temps, elle tente des sauts d’été dans cette jolie vidéo. Regardez cette jolie vidéo :

Mots-clés : vidéo virale, vidéos de chien, chien de prairie, animal de compagnie, petite fille, rottweiler

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici