La vidéo virale d’une belle fille faisant des rotis a rendu les internautes fous, beaucoup l’appellent une « actrice de Bollywood » ! | Actualités Buzz

New Delhi : Les médias sociaux sont un endroit où tout le monde peut devenir célèbre. Il existe de nombreux exemples de ce type, qui sont devenus célèbres grâce à la puissance d’Internet.

Que ce soit Arshad Khan, le vendeur de thé aux yeux bleus du Pakistan, ou Yashraj Mukhate la sensation Internet, chacun a réussi à laisser sa marque.

La plus récente à rejoindre la ligue est une belle fille d’un petit village qui a attiré l’attention de tout le monde. Elle est belle mais simple et a toujours le sourire aux lèvres. Dans une vidéo virale récente, on peut voir la fille faire de gros et ronds rotis tout en étant assise près d’un poêle.

Son compte Instagram officiel n’est pas vérifié. Cette page compte 94,6 000 abonnés et regorge de ses vidéos. L’identité et le sort de la jeune fille sont encore inconnus.

Elle sourit à la caméra et continue son travail. Sa vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ne peuvent pas garder leur calme.

Certains ont même poursuivi en disant que la fille devrait faire ses débuts à Bollywood car elle est si belle. Tout le monde devient gaga devant sa simplicité et sa beauté.

Beaucoup ont laissé tomber des commentaires positifs sur la chronologie de la vidéo virale et ne peuvent s’empêcher de louer sa beauté et son humble expérience.