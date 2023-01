La vidéo virale d’un singe à queue de lion a attiré l’attention d’Internet

L’Inde abrite une grande variété de flore et de faune uniques. Certaines espèces sauvages trouvées dans le sous-continent ne sont vues nulle part ailleurs dans le monde. Une vidéo d’une de ces créatures a été partagée par Supriya Sahu, un officier des services administratifs indiens. Sahu, actuellement secrétaire en chef supplémentaire du Département de l’environnement, du changement climatique et des forêts du Tamil Nadu, a partagé une courte vidéo du rare macaque à queue de lion sur Twitter, fournissant des faits intéressants (et certains préoccupants) sur cette espèce de singe.

La vidéo montre un singe à la fourrure noire brillante assis sur un arbre. La crinière grise ressemblant à un lion du macaque, entourant un visage nu et noir, attire facilement l’attention du spectateur. Différents plans le montrent perché sur un arbre et s’y accrochant en mâchonnant quelque chose. Les grands yeux bruns sont une autre caractéristique importante.

Dans la légende, Sahu a écrit appelé la créature énigmatique et étonnante. Elle a en outre écrit : « Les macaques à queue de lion sont endémiques aux Ghâts occidentaux. Très menacé car il ne reste que quelques milliers d’entre eux. La protection de l’habitat est importante pour leur survie.

La vidéo originale a fait surface sur YouTube il y a environ 2 mois. Il présente plusieurs macaques à queue de lion, dont un juvénile, qui sont vus en train de manger du jacquier et de caracoler autour d'un arbre.

La vidéo originale a fait surface sur YouTube il y a environ 2 mois. Il présente plusieurs macaques à queue de lion, dont un juvénile, qui sont vus en train de manger du jacquier et de caracoler autour d’un arbre.

Les macaques à queue de lion tirent leur nom de leur longue et fine queue sans fourrure, à l’exception d’une touffe de poils à l’extrémité qui ressemble à celle d’un lion. Cette espèce ne se trouve que dans les petites forêts tropicales fragmentées du Karnataka, du Kerala et du Tamil Nadu dans la partie sud de l’Inde. Ils ont été classés six fois dans la catégorie des espèces en voie de disparition de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, la dernière classification de ce type remontant à 2020.

Les macaques à queue de lion sont pour la plupart des primates timides et frugivores, qui préfèrent vivre dans les auvents supérieurs des forêts tropicales à feuilles persistantes.

Ils mesurent généralement de 40 à 61 cm de long, la queue ajoutant quelques centimètres supplémentaires. Les mâles pèsent généralement entre 5 et 10 kg, tandis que les femelles pèsent entre 3 et 6 kg.

Chez la plupart des macaques, les femelles peuvent se reproduire une fois par an si les conditions sont bonnes. Ils donnent naissance après environ six mois de gestation.

