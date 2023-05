La vidéo virale d’un jeune couple dans le métro de Delhi fait parler tout le monde

Le métro de Delhi a de nouveau fait la une des journaux et pas pour les bonnes raisons. Un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo d’un couple voyageant dans le métro de Delhi pour suggérer qu’il était mal à l’aise face à ce qu’il interprétait comme une démonstration publique d’affection. Cet utilisateur a tagué Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) et DCP Delhi Metro dans son tweet et a écrit : « Je me sens très mal à l’aise. Aidez-moi s’il vous plaît.

Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme assis avec une fille avec ses bras drapés autour d’elle. D’après la vidéo, le couple ne s’est livré à aucune activité obscène et était simplement assis côte à côte. Le clip est devenu viral avec plus de 720 000 vues sur le site de microblogging.

Des utilisateurs de Twitter ont interpellé l’intéressé pour avoir filmé le jeune couple sans son consentement.

Un utilisateur a écrit : « Prendre des vidéos d’étrangers sans leur consentement devrait être une infraction pénale. »

Beaucoup ont également souligné qu’il n’y avait rien dans la vidéo qui rendrait quelqu’un maladroit ou mal à l’aise.

« Deux jeunes assis affectueusement ensemble, c’est en fait un très beau spectacle ! » lire un tweet.

Un autre a tweeté : « Qu’est-ce qui ne va pas dans cette vidéo ? Qu’est-ce qui te met mal à l’aise ? Veuillez préciser. »

Récemment, une autre vidéo d’un jeune couple voyageant dans le métro de Delhi était devenue virale. Ce clip montrait un couple qui s’embrassait alors qu’il était assis sur le sol d’une voiture de métro.

Cette vidéo était devenue virale et avait divisé les avis sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, l’opinion publique était largement contre le couple. Le contrecoup de la vidéo a conduit la Delhi Metro Rail Corporation à appeler ses navetteurs à « s’abstenir de se livrer à de telles activités obscènes ».

Dans sa déclaration, DMRC a également ajouté qu’elle s’attendait à ce que ses navetteurs se comportent de manière responsable lorsqu’ils voyagent dans le métro de Delhi.

Le mois dernier, une vidéo avait cassé Internet qui montrait une jeune fille dansant sur une chanson punjabi à l’intérieur du métro. En fait, cette jeune fille avait même partagé la vidéo sur sa poignée Instagram.

Il est à noter que le tournage de vidéos n’est pas autorisé à l’intérieur des voitures du métro de Delhi. Cette vidéo a également reçu des réponses mitigées. Alors que certains ont loué sa danse, d’autres ont suggéré que DMRC devrait imposer des amendes à ceux qui enfreignent les règles.