La vidéo virale d’un gâteau qui ressemble à du Scotch Bright dégoûte les internautes

Une vidéo d’un gâteau qui ressemble à Scotch Bright a été diffusée sur Internet et les internautes sont complètement dégoûtés. La vidéo, qui a été téléchargée sur Instagram, montre le gâteau servi sur une assiette. Il a une base jaune et un sommet vert, tout comme le scotch brillant. Cependant, on peut voir une personne le couper avec une fourchette, puis la texture du pain devient un peu visible.

« CETTE ÉPONGE À LAVAGE COMESTIBLE. Salfok est réel. . Eh bien, c’est l’un des gâteaux qui ont la forme d’une éponge à vaisselle, semblable à l’original et délicieux. Tentant, si vous ne savez pas, vous devez penser que c’est la vraie éponge à laver », lisez la légende de la vidéo. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à attirer l’attention des internautes. “Certainement pas. Ça n’a pas l’air bon à manger », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Ne mangez pas ça s’il vous plaît.”

Pendant ce temps, plus tôt, Amaury Guichon, un chef pâtissier franco-suisse populaire, a partagé une vidéo de sa nouvelle merveille chocolatée sur son compte Instagram et c’est devenu viral depuis ! « Chocolat Caméléon ! Mère et bébé se détendent dans la forêt tropicale de chocolat ! lire la légende.

Dans la vidéo, on peut le voir sculpter du chocolat, le façonner et le mouler pour créer une sculpture d’une mère et d’un bébé caméléon reposant sur la branche d’un arbre dans la forêt tropicale. Il pulvérise également de la peinture comestible dessus, à la fin, pour lui donner un aspect plus réaliste. “Je suis époustouflé par les détails et la précision apportés à chacun de ces chefs-d’œuvre !” dit l’un des commentaires.

Ses créations en chocolat ont étonné Internet à plusieurs reprises. Le chef a également récemment créé une immense sculpture de la Statue de la Liberté à l’occasion de la fête de l’indépendance américaine. Ce joyau a été fabriqué en utilisant 115 livres ou 52 kg de chocolat et mesurait 7 pieds de haut. Certaines autres de ses œuvres d’art en chocolat absolument réalistes et époustouflantes incluent un calmar rouge rouillé de sa taille réelle, une pièce maîtresse murale d’un dragon crachant du feu de sa bouche, un crocodile gigantesque, et plus encore.

