La vidéo virale d’un épouvantail laisse les internautes effrayés

Dans les villages, les épouvantails fabriqués au milieu des champs pour éloigner les oiseaux des cultures sont monnaie courante. Les agriculteurs fabriquent des épouvantails pour protéger leurs récoltes des dommages éventuels causés par les oiseaux et autres animaux. Maintenant, une vidéo de l’épouvantail est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui a effrayé les internautes. Le clip ne dure que neuf secondes, cependant, les internautes sont complètement effrayés après avoir regardé la vidéo virale qui ressemble à une scène de film d’horreur.

La vidéo publiée sur Twitter montre un épouvantail à un endroit non identifié, portant une écharpe et des gants rouges, un pull vert et une jupe bleue apparemment effrayante, avec un visage effrayant. À l’aide d’un ressort hélicoïdal, l’épouvantail se balançait sur place au lieu de rester immobile comme un épouvantail normal.

L’utilisateur de Twitter qui a publié la vidéo a appelé cet « épouvantail de niveau supérieur », ce qui est vrai.

Pour faire « quelque chose de différent » d’un épouvantail, le fermier a mis un bâton sur un gros ressort et a mis le manche du cycle dessus, ce qui donne l’impression qu’un fantôme tient le manche d’un cycle. L’épouvantail se balance autour du ressort tout en tenant la poignée.

pendant les premières secondes, j’ai pensé qu’une vraie personne… peut être très effrayante la nuit… plus effrayante si les vêtements sont blancs… — Chanduthegreat (@ChanduTechie) 12 juillet 2021

Imaginez que vous regardez cela la nuit, cela fera aussi vaciller les personnes au cœur faible…😄👻— Kranthiquotes (@kranthimirinda) 12 juillet 2021

Effrayer les corbeaux ? imaginez voir cela sauter la nuit, à la lumière de la lune… Je courrais plus vite qu’Usain Bolt dans la direction opposée. – (@Ahilarious) 13 juillet 2021

Oubliez le corbeau, j’ai peur si je vois ça la nuit — Ranjana (@Ranjana03958892) 13 juillet 2021

Cet épouvantail effraiera non seulement les oiseaux mais aussi l’idée sauvage des humains !!— Shruti (@Shruti03699510) 13 juillet 2021

Tout va bien jusqu’à ce que vous voyiez la dame se balancer à 2 heures du matin. — Santadeep Dey (@SantadeepDey) 12 juillet 2021

La vidéo a recueilli plus de 5 millions de vues et plus de 4 000 retweets sur le site de micro-blogging. En plus d’effrayer les oiseaux et autres animaux, cet épouvantail a effrayé les adultes sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont souligné que ce serait une véritable horreur pour ceux qui le verraient dans la nuit. Les utilisateurs des réseaux sociaux étaient convaincus que la vidéo de l’épouvantail n’était certainement pas pour les âmes sensibles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici