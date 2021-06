Les vidéos d’animaux sont toujours à la mode sur Internet et les internautes ne peuvent tout simplement pas arrêter de verser leur amour sur ce « jumbo » qui a été vu en train de profiter d’une journée de spa apaisante dans un zoo. Des vidéos virales de défenses dansantes aux éléphants de cricket, nous avons vu des éléphants faire beaucoup de choses amusantes sur Internet. Et on ne s’en plaint pas ici ! Un autre ajout à cette longue liste de contenu viral mettant en vedette les gentils géants est cette vidéo d’un éléphant profitant d’une « journée au spa ».

Partagé par Oregon Zoo sur Twitter, le clip de 1,10 minute présente de purs moments de bonheur avec un éléphant profitant de son temps tout en jouant dans la boue et en éclaboussant l’eau boueuse avec ses jambes, comme s’il profitait d’une version géante d’une « journée au spa ».

Regardez la jolie vidéo virale :

La vidéo virale a reçu plus de 35 000 vues, Twitterati inondant la section de réponse de ses commentaires sur l’éléphant mignon. Réagissant à la gentillesse surchargée du tusker, l’un des utilisateurs a exprimé son désir de serrer dans ses bras l’animal géant et a écrit: « Je voulais juste le serrer dans mes bras. Et c’est la dernière chose dont je me souviens ». Découvrez quelques-unes des autres réactions à la vidéo :

Profiter de son bain de boue et jouer… adorable – Carol Blaser (@BlaserCarol) 10 juin 2021

Des animaux si beaux et magnifiques. — LJ☕️⚾️ (@noisybrooklyn1) 10 juin 2021

Ça a l’air tellement amusant !!!!— Michelle Bartow (@MichelleBartow3) 12 juin 2021

Dans une autre vidéo virale qui avait attiré l’attention des gens plus tôt cette année, un défenseur du temple Kodyaka situé à Karnataka a été vu danser sur l’air d’une chanson de Bollywood. La vidéo qui a été partagée à l’origine sur Instagram par @kerala_elephants, mettait en vedette un tusker nommé Lakshmi dansant sur la chanson à succès de Bollywood ‘Namo Namo Shankara’ de Sushant Singh Rajput et le film vedette de Sara Ali Khan Kedarnath. Le talent de danseur du tusker a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes et la vidéo est rapidement devenue virale avec plus de 8 000 likes. En répandant leur amour sur la vidéo, les utilisateurs d’Instagram ont laissé tomber leurs adorables commentaires appréciant les talents de danseur de Lakshmi.

Regardez la vidéo :

Quelle est votre réaction à la journée thermale des éléphants ?

