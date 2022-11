La vidéo virale d’un couple de personnes âgées Aww-Dorable dansant sur “Aa Jane Jan” fait fondre les cœurs en ligne

Le véritable amour existe-t-il ? La question se pose généralement à l’époque contemporaine lorsque les gens ont du mal à obtenir le véritable amour de leur vie et finissent souvent par être trahis ou blessés d’une manière ou d’une autre. Certains ont même du mal à exprimer leur amour à leurs êtres chers et cherchent des indices pour apprendre. Ainsi, ce couple de personnes âgées est sûr de vous donner l’inspiration pour montrer l’amour à vos partenaires et les faire craquer pour vos mouvements doux. Qu’il s’agisse d’un lieu privé romantique ou d’une fête à la maison, une danse gracieuse n’est jamais une mauvaise option et ce couple sikh le prouve !

Dans la vidéo aww-dorable, on pouvait voir le vieux couple danser sur le hit romantique de Lata Mangeshkar ‘Aa Jane Jan’ du film Intaqam. Alors qu’ils groovent sur la belle chanson, le duo inspire des histoires d’amour éternel et leur doux lien est parfaitement capturé dans la vidéo. L’homme vêtu de noir crée une ambiance romantique avec sa femme vêtue d’un sari qui a volé le cœur des utilisateurs en ligne. On dirait qu’ils profitent au maximum de leur âge d’or lors d’une fête à la maison. Sans aucun doute, cela a laissé les internautes complètement émerveillés par les moments classiques partagés sur les réseaux sociaux.

La bobine Instagram a été partagée par un blogueur nommé Robin Nakai qui a sous-titré le post, “Une histoire d’amour… en danse et en musique…”

“Un couple si gracieux… et leur amour l’un pour l’autre se reflétant dans leur danse”, a commenté un utilisateur. “Regarder ça en boucle. Tellement beau”, a déclaré un autre. Un utilisateur d’IG a également répondu : « Si ce n’est pas moi et mon mari dans la soixantaine, je ne veux pas me marier ! danse remplie d’amour, ce sont de purs objectifs que tous les couples aspirent aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Récemment, un autre couple de personnes âgées a attiré l’attention des internautes et la jolie vidéo leur a apporté un large sourire. Dans la vidéo alors virale, un vieil homme a été assez impressionné par un groupe de musiciens se produisant dans un métro lorsqu’il a proposé à sa femme de danser avec lui. Après avoir été refusé, l’homme a demandé à une autre dame de lui serrer la jambe, ce qu’elle a accepté. Ce n’est pas ça..! C’est ainsi que la femme a réagi et vous devez absolument y jeter un œil.

N’est-ce pas mignon ? Ces vieux couples symbolise l’amour et montre de quoi il s’agit.

