L’Inde n’a peut-être jamais remporté de coupe du monde de football, mais une vidéo devenue virale sur Internet a présenté une performance impeccable d’un gardien de but indien. La vidéo non datée d’un gardien de but empêchant à plusieurs reprises ses adversaires de marquer un but a attiré de nombreux globes oculaires sur les réseaux sociaux.

Le clip a été initialement partagé par la page officielle de la Confédération asiatique de football et présente un groupe de garçons jouant dans un terrain de football de fortune avec des poteaux de but faits de bâtons.

Pourtant, c’est le gardien de l’une des deux équipes qui a retenu l’attention des internautes avec sa sublime prestation. Vêtu d’un maillot à sept chiffres, le garçon dévie sans cesse le ballon et empêche les joueurs de l’équipe adverse de marquer un seul but, empêchant ainsi quatre tentatives consécutives pour marquer un but.

La vidéo est partagée par l’écologiste norvégien Erik Solheim, qui l’a sous-titrée: «Wow! Regarde ça! Pourquoi l’Inde ne remporte-t-elle pas la coupe du monde de football? » Une fois partagé, il n’a pas fallu longtemps pour que le clip devienne viral avec plus de 1,6 million de vues.

En réponse à la question d’Erik, un utilisateur indien a commenté: «Parce que les parents indiens accordent plus d’importance aux notes dans la feuille de notes. garder les enfants occupés dans l’étude 24×7. Et de nos jours aussi occupé à lire les avant-propos de l’Université Whatsapp (sic). »

«La raison principale est la façon dont les esprits indiens sont conditionnés à penser que seules les pratiques occidentales sont scientifiques et que toutes les techniques indigènes sont non scientifiques. La population majoritaire est une classe moyenne dont le seul objectif est soit d’aller à l’étranger, de travailler dans l’informatique ou d’obtenir un emploi gouvernemental. Nous devons renforcer notre estime de soi (sic) », a expliqué un autre utilisateur.

Un autre utilisateur a mis en évidence la corruption du système et a déclaré: «Parce que l’Inde ne peut pas donner de chance aux talents. Donne seulement une chance à la référence et à quelques morceaux de papiers de couleur (comme $) »

Cependant, certaines personnes ont également exprimé leur espoir dans le talent de football de l’Inde et ont déclaré: «Sûrement, un jour, l’Inde gagnera également la Coupe du monde de football. (Sic)»

Alors que certains ont blâmé les politiciens, d’autres ont blâmé le manque d’opportunités pour les jeunes.

En termes de football professionnel, l’Inde accueille actuellement la Super League indienne (ISL). La Super League indienne est une ligue de football professionnelle qui représente le plus haut niveau du jeu en Inde. La ligue comprend 11 équipes qui jouent chaque saison, généralement de novembre à mars. Pendant la phase de ligue du tournoi, chaque club joue 20 matchs contre les autres dans un style de tournoi à la ronde. Actuellement, les clubs de football de Mumbai City, NorthEast United et ATK Mohun Bagan sont respectivement en tête des trois premières places.