La vidéo virale de SpongeBob Lip Sync de Martin Scorsese avec sa fille Francesca est trop mignonne pour être manquée

Tiktok regorge de vidéos avec des filtres vocaux prédéfinis utilisés par les utilisateurs qui le trouvent amusant et divertissant. On dirait que le grand réalisateur Martin Scorsese s’intéresse aussi à la vidéo Tiktok créée par sa fille Francesca qui l’a fait tomber dans une farce ! Elle l’a taquiné avec un cirque de puces invisible auquel il a réagi de la manière la plus créative !

Dans la vidéo, Francesca a montré à son père les tours acrobatiques d’une puce imaginaire qui a pris des “backflips” dans sa main en utilisant le Bob l’éponge Carré filtre vocal. Au bout de quelques secondes, elle demanda à Martin de tenir la petite veste de la puce avec ses doigts, ce qu’il accepta. Peu de temps après, elle lui a fait admettre qu’il n’y avait en fait rien dans sa main et l’a trompé, “Alors pourquoi tenez-vous toujours sa veste?” Francesca a alors éclaté de rire alors que son père avait toujours l’air engourdi quant à quoi répondre.

Cependant, il est allé de l’avant avec la synchronisation labiale et a répondu: «Eh bien, je ne voulais pas être impoli en jetant simplement sa veste. Oups, je l’ai déjà (laissé tomber). Alors qu’il continuait à tourner l’histoire et à donner les raisons pour lesquelles il tenait toujours la veste, il a ajouté: «Je me fichais de savoir s’il était vraiment là ou non. Je ne voulais tout simplement pas perdre le contrôle de la veste. Le filtre provenait d’une série comique d’animation américaine Bob l’éponge Carré qui est télédiffusé sur Nickelodeon.

Les internautes ont adoré la façon dont l’artiste de 80 ans a sauté sur les tendances Tiktok de sa fille et a même développé l’idée. “J’aime être en vie à l’ère d’Internet et encore mieux à l’ère de TikTok”, a déclaré un utilisateur. Un autre a répondu: “Absolument magnifique – ‘qu’il soit là ou non, en réalité, je ne voulais tout simplement pas perdre le contrôle de la veste.'”

Certains ont même partagé sa célèbre citation “C’est du cinéma” dans le cadre d’une réponse à l’acte créatif proposé par le réalisateur de Taxi Driver et sa fille.

La vidéo virale de Martin Scorsese et de sa fille Francesca est trop mignonne pour être manquée.

