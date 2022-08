La vidéo virale de l’hélicoptère Bhel vous épatera

Les plateformes de médias sociaux ont présenté les aliments de rue les plus étranges et les plus fascinants de différentes régions du pays. Des combinaisons de saveurs étranges à de superbes trouvailles, les médias sociaux nous ont offert une sorte de révolution alimentaire ces derniers jours. Ceux-ci peuvent parfois être ennuyeux pour les gourmands, par exemple les rouleaux de crème glacée masala dosa, mais certains autres sont si étonnants à regarder qu’ils nous gardent collés aux écrans jusqu’à la toute fin. Ils gagnent nos cœurs dès que le fabricant se lance.

Récemment, une vidéo de “Helicopter Bhel” a fait le tour d’Internet. La première chose qui viendrait à l’esprit de n’importe qui est “Qu’est-ce que Helicopter Bhel signifie même?”

Le bhel est un aliment de rue populaire dans de nombreuses villes du pays et plusieurs types de collations salées sont disponibles sur le marché. Différentes préparations de bhel vous offrent une variété de goûts et de saveurs. Certains sont épicés, certains sont aigre-doux. Cependant, Helicopter Bhel ne tire pas son nom de la saveur, mais plutôt de la façon dont il est préparé. La vidéo montre l’homme faisant le Bhel à grande vitesse grâce à quoi il est connu sous le nom d’Hélicoptère Bhel.

Dans la vidéo, qui devient virale sur les réseaux sociaux, on peut voir l’homme mettre tous les ingrédients dans un bol un par un, puis y mettre sa spatule. Il procède ensuite à faire tourner le bol à grande vitesse et ne fait qu’augmenter la vitesse tout en mélangeant tous les ingrédients. La vitesse est en effet si élevée que l’on peut voir des étincelles sortir du bol. Il finit par s’arrêter et sert le Bhel sur une assiette.

Le texte intégré dans la vidéo se lit comme suit : “Quelques minutes de plus et le Bhel aurait généré de l’électricité.” La vidéo a été publiée par une page Instagram Trollgramofficial, et elle a recueilli 88 500 vues sur Instagram.

