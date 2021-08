La vidéo virale de la mariée faisant des pompes à Lehenga est l’inspiration de remise en forme dont vous avez besoin

S’entraîner est certainement bon pour votre santé globale et pour certains amateurs de fitness, cela devient souvent une dépendance. Ils ne peuvent absolument pas compromettre leur santé et leur forme physique et suivent une discipline stricte. Cependant, certains passionnés de fitness vont beaucoup plus loin que d’autres comme on peut le voir dans le cas de cette mariée dans la vidéo désormais virale. Bien que généralement, se déplacer dans une tenue de mariage lourde est souvent difficile, mais une femme dans toutes ses parures de mariée a effectué des pompes vêtues d’un lourd lehenga et de bijoux de mariage. La vidéo a été partagée en tant que bobines Instagram par un utilisateur nommé Aana Arora.

Aana, mannequin et diététicienne de profession, est souvent vue en train de partager des vidéos et des publications sur la forme physique sur son profil. Dans l’un de ses récents articles, Aana a été vue en train de faire des pompes dans son lehenga rouge. Elle avait l’air presque prête à monter sur scène avec ses cheveux et son maquillage fait. La vidéo semble avoir été réalisée à l’origine lors d’une séance photo de lehengas de mariée. Ainsi, alors que pour d’autres, même marcher dans une telle tenue ne serait rien de moins qu’une tâche, Aana a effectué des pompes parfaitement

Regardez la vidéo ici:

La vidéo a impressionné de nombreux utilisateurs et a recueilli plus de 5,19 lakh de likes sur la plate-forme de médias sociaux.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une vidéo mettant en scène une mariée attire l’attention des internautes. Plus tôt, une vidéo montrant une mariée pakistanaise portant un lehenga de 100 kilos le jour de son mariage était devenue virale sur Internet. La chute de la lehenga décorée de belles broderies était si grande qu’elle couvrait presque toute la scène où étaient assis les mariés.

