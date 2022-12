La vidéo virale de cette rencontre chat-renne laisse Internet en deux

Les amitiés interspécifiques sont toujours un régal à regarder. Et les réseaux sociaux regorgent de vidéos qui dépeignent un lien improbable entre deux animaux d’espèces différentes. Parmi les nombreuses vidéos qui deviennent virales de temps en temps, une de ces vidéos montre une rencontre inattendue entre un chat et un renne. Bien que les deux semblent assez amicaux à première vue, ce qui s’ensuit au fur et à mesure que la vidéo progresse vous laissera sûrement en deux.

La vidéo hilarante désormais virale a été partagée sur Instagram le 14 décembre. Le clip capture un chat noir et un renne dans le même cadre. Le félin espiègle essaie vraisemblablement de se lier d’amitié avec le renne en sautant près de ce dernier et en se grattant les pattes arrière. Le renne, surpris par le contact soudain, essaie de donner un coup de pied au chat mais le rate.

Après de longs moments passés à se regarder, le renne se rapproche du chat et commence à renifler et à lécher le félin. Le chat semble aimer l’attention de l’animal à cornes allongé sur l’herbe. Cependant, leur amitié a été de courte durée car le renne, à l’improviste, donne des pattes au chat et le fait rouler avec ses pattes. Le chat s’enfuit finalement de la scène.

Bien que la légende de la vidéo se lise “Tellement belle”, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas été d’accord avec cela. Ils ont partagé leurs réactions dans la section commentaires de la publication. Alors que beaucoup ont partagé des réactions chatouillantes, un utilisateur a fait remarquer: “” Si beau “mec, cette chose aurait littéralement pu tuer le chat sans même essayer.” « Qu’y a-t-il de si beau là-dedans ? Enfin, l’animal a repoussé le chat”, a souligné un autre. “S’il avait pris contact, le frère aurait eu les mâchoires disloquées”, a noté un troisième individu.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 553 000 vues avec plus de 29,5 000 likes sur Instagram.

