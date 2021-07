La vidéo virale de Baby Rhino sur le fait de profiter d’un bain de lait et de boue gagne des cœurs en ligne

Si vous passez la plupart de votre temps en ligne à parcourir des vidéos d’animaux adorables pour égayer votre journée, vous savez à quel point les clips de chiens, chats ou pandas mignons vous font sourire. Mais avez-vous rencontré un clip sain d’un rhinocéros s’amusant ou jouant dans un champ ? Un clip a fait le tour d’Internet, montrant un rhinocéros noir nommé Apollo se faisant dorloter par ses gardiens au Sheldrick Wildlife Trust au Kenya.

La fiducie pour la faune est connue pour ses efforts de protection des animaux ainsi que pour la gestion d’un programme de sauvetage et de réhabilitation des éléphants orphelins. Le 27 juillet, ils ont posté une vidéo d’un rhinocéros noir orphelin qui aime se faire dorloter avec une bouteille de lait chaud, un bain de boue et même un massage apaisant du ventre de ses gardiens. Le clip d’une minute s’ouvre avec Apollo jaillissant d’une bouteille de lait, suivi d’un bain de boue amusant. Nous le voyons plus tard courir à travers la nature, visiblement heureux.

Les vidéos expliquent qu’Apollo est élevé au siège de la fiducie à Kaluku par des gardiens expérimentés qui prodiguent soins et réconfort aux animaux. Le clip se concentre sur son mode de vie, son emploi du temps quotidien ainsi que ses besoins changeants à mesure qu’il vieillit. Apollo s’est même vu attribuer une nouvelle chambre spacieuse avec beaucoup d’espace pour s’allonger et dormir à la belle étoile, ce qu’il a approuvé en y faisant une sieste.

Regardez la vidéo complète ici :

Apollo a reçu un amour abondant des internautes en ligne, jaillissant de sa gentillesse et de son innocence enfantine. Il a accumulé plus de 7 000 vues, plus de 1 000 likes et des centaines de commentaires.

Plusieurs utilisateurs ont comblé Apollon de louanges comme un petit garçon beau, précieux et doux.

Plusieurs autres utilisateurs ont été fascinés par son charme enfantin et par la façon dont il était choyé.

Certains utilisateurs ont remercié les gardiens et les travailleurs de confiance pour avoir si bien pris soin d’Apollo et ont exprimé leur gratitude pour leur travail, leur attention et leur dévouement.

