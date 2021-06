La vidéo virale d’adorables pandas dans un trou d’eau est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui

Si vous êtes un fan de jolies vidéos de pandas loufoques paresseux, ce clip viral va certainement vous faire sourire. La vidéo de 11 secondes partagée sur Twitter par @AnimalsWorld présente deux pandas profitant de leur temps pour battre le blues de l’été alors qu’ils sont assis dans un trou d’eau. Alors que l’un des pandas peut être vu se détendre calmement sur le côté, l’autre s’étire et joue. Cet acte des pandas suscite des réactions des gens autour qui peuvent être vus en train de rire et d’acclamer en arrière-plan.

Regardez la vidéo :

La vidéo a été reçue avec une réponse écrasante car elle a obtenu plus de 5,77 lakh vues et plus de 18 000 likes sur le site de microblogging. « Cela me détend vraiment », a écrit une utilisatrice dans sa réaction à la vidéo. Alors qu’une autre utilisatrice s’est inspirée de ces pandas pour aller se détendre sur la plage.

Découvrez quelques-unes des réactions :

J’adore ❤️ j’adore les regarder & ils sont si précieux !!!! – Carol Spilman (@CarolSpilman5) 5 juin 2021

Cutooo panda je veux les serrer dans mes bras ❤️— αƚιƙɳαʂ (@sanbeess) 5 juin 2021

Les vidéos de panda sont très populaires sur Internet et ce n’est pas la première fois qu’un clip comme celui-ci attire les internautes. Auparavant, une autre vidéo d’un couple de panda s’amusant dans la neige était devenue virale sur Internet. Le clip de 51 secondes qui a été partagé sur Twitter par le National Zoo & Conservation Biology Institute du Smithsonian, à Washington DC, montrait les deux pandas glissant et roulant sur la neige.

La vidéo commence avec un panda glissant sur le dos sur le sentier enneigé du zoo. Il se ressaisit alors et commence à remonter le chemin, très probablement pour essayer à nouveau la balade. Quelques instants plus tard, on peut voir l’autre panda se rouler dans la neige, s’amusant.

La vidéo compte actuellement 11,6 millions de vues et 1,8 lakh de likes sur le site de microblogging. Offrez-vous un peu de « joie de panda » avec la vidéo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici