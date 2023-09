Le retour de Cardi B a donné aux fans ce qu’ils voulaient sur « Bongos » avec Megan Thee Stallion, et nous avons maintenant des détails sur le coût des visuels sans fin des vibrations estivales et sur la première performance de la chanson.

Le duo dynamique a livré une vidéo amusante, twerktique et époustouflante pour accompagner leur single plein d’énergie. Les fans n’arrivent toujours pas à se remettre des visuels et de la production mis en œuvre pour proposer une vidéo d’une telle qualité.

Selon le camp de Cardi, sa marque a déboursé 2 millions de dollars pour cette aubaine colorée sur la plage brésilienne qui fait parler tout Internet. La vidéo a été réalisée par Tanu Muino et compte actuellement 7 millions de vues sur YouTube.

« J’ai l’impression que cette vidéo est tout simplement très belle ; genre, il y a une chorégraphie, mais c’est une vidéo de localisation. Je fais toujours de la production en interne, donc c’est plutôt un lieu et j’aime vraiment les petites choses. Bien sûr, la vidéo a l’air très chère. Cela coûtait très cher à faire !

Cardi a révélé que le visuel avait été en grande partie tourné à Malibu, en Californie. Cependant, elle souhaitait initialement tourner en dehors des États-Unis. Malheureusement, la saison des ouragans a contrecarré ces plans, donc le tournage de « Bongos » se trouvait dans une enclave du sud de la Californie.

Cardi B détaille le budget de son clip « Bongos » de 2 millions de dollars avec Megan Thee Stallion

Cardi a expliqué en détail qu’ils avaient embauché entre 15 et 20 agents de sécurité pour garder les lieux. L’équipe a également utilisé le géorepérage pour empêcher les paparazzi et autres de prendre des photos. Selon Nouvelles de la révolte, une personne sur le plateau a secrètement pris une photo et publié une image sur les réseaux sociaux. Grâce à la technologie, ils ont pu identifier exactement qui avait divulgué la photo top secrète. En conséquence, l’individu a perdu son emploi.

« Des trucs comme ça coûtent très cher. Nous avons également fait des choses comme lorsque nous faisons des vidéos, nous entendons la chanson à voix haute ; nous avons fait ces choses, comme, avec nos oreilles, où nous entendions la chanson clairement dans nos oreilles seulement… Donc, ça a coûté beaucoup d’argent.

Grâce à tout l’amour et aux commentaires positifs, Cardi a livré une bande-annonce des coulisses mettant en vedette Meg, son petit garçon Wave et d’autres sur Instagram lors de la réalisation du clip vidéo de Bongos. Dans la légende, elle a utilisé les paroles d’un de ses couplets de la chanson, en écrivant : « La façon dont ils me regardent doit être monétisée. »

Les fans du duo musical pourront assister à leur première performance live de « Bongos » lors des prochains MTV Video Music Awards 2023. L’événement, diffusé en direct depuis le Prudential Center du New Jersey le 12 septembre à 20 h HNE, sera animé par Nicki Minaj.

Les filles ont interprété leur hit WAP de 2020, qui compte plus de 500 millions de vues sur YouTube, aux Grammy Awards 2021. « Bongos » sera la suite du duo, et les fans ont hâte !

Regardez la vidéo ci-dessous!