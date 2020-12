le Administration Nationale de l’Espace et de l’Aéronautique (NASA) a publié un régal visuel spectaculaire pour les amoureux de l’espace en publiant une vidéo accélérée de notre soleil maussade au fil des décennies. La vidéo a été publiée pour marquer le 25e anniversaire de l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) le 2 décembre 2020.

SOHO est un projet conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA) et pour célébrer cette étape importante, la vidéo a été publiée avec une vidéo de près de 50 minutes du soleil soufflant de la matière solaire de 1998 à 2020.

Le vaisseau spatial SOHO est un observateur permanent des activités du soleil, capturant chacun de ses mouvements. La vidéo vous laissera certainement fasciné.

Dans un communiqué officiel mercredi, l’ESA a déclaré que la vidéo montre le soleil en rotation et les étoiles de fond tourbillonnantes en prouvant le flux constant de matière rayonnant dans toutes les directions, également connu sous le nom de vent solaire.

Le vent solaire constant n’est interrompu que par de gigantesques explosions qui balancent des arcs de matériau à des vitesses énormes, remplissant le système solaire de matière ionisée et de rayonnement solaire.

SOHO utilise des télescopes spéciaux appelés coronographes qui bloquent la face du soleil et capturent des images à partir d’éjections de masse coronale (CME). À l’aide d’un coronographe à grand angle et spectrométrique, connu sous le nom de LASCO, SOHO fournit une vue à 360 degrés de l’atmosphère autour du soleil. Les CME sont des explosions scandaleuses de particules solaires qui peuvent frapper des vaisseaux spatiaux, des astronautes et même perturber les réseaux électriques de la Terre.

L’agence spatiale américaine a utilisé les rendus corona pour la vidéo publiée à l’occasion du 25e anniversaire. Lorsque les particules solaires bombardent SOHO, il y a parfois des éclats de bruit blanc extrême. Les points lumineux à déplacement rapide avec des lignes rayonnant sur les côtés sont des planètes photobombing tournant autour de l’étoile.

Les images LASCO prises via SOHO sont devenues essentielles pour les modèles de prévision météorologique spatiale. Ils sont souvent utilisés pour prédire l’impact des événements météorologiques spatiaux voyageant sur Terre.