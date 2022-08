La vidéo TikTok montrant un avion “coincé” dans le ciel devient virale. Voici la science derrière

Une personne a récemment réussi à enregistrer un clip d’un avion coincé en l’air devant la caméra. Il semble que l’avion ait cessé de bouger en raison d’un problème de simulation et flotte simplement dans le ciel. Les images bizarres ont initialement fait surface sur TikTok mais se sont progressivement propagées sur diverses plateformes de médias sociaux. Le court clip montre un petit avion qui semble gelé dans le ciel. On entend la personne qui tourne la vidéo dire: «Regardez, tout le monde peut me voir marcher. Je marche.” La personne oriente ensuite la caméra vers le ciel et montre l’avion. “La avion ne bouge pas », dit la personne.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène est filmé et déroute les internautes. Dans une autre vidéo partagée par ViralHog, une personne assise dans une voiture en mouvement capture un avion qui va dans la direction opposée. Mais le avion ne semble pas bouger du tout.

Une autre vidéo montre la même chose se produisant près de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth. La vidéo a été partagée par un utilisateur sur YouTube en 2018.

Ces observations sont extrêmement rares et amènent le spectateur à se demander si elles sont réellement réelles ou non. Mais quand un peu de science est ajoutée à la situation, il est beaucoup plus facile pour la personne de comprendre comment quelque chose comme ça peut réellement arriver.

En fait, les avions qui semblent simplement coincés dans le ciel sont des illusions d’optique. Les porte-avions subissent fréquemment des vents contraires et des vents arrière. Alors qu’un vent arrière souffle dans la direction de l’avion, un vent de face souffle contre la direction de déplacement de l’avion. En raison de vents contraires très forts, les avions semblent avoir cessé de bouger, mais en réalité, ils se déplacent très, très lentement. La flottabilité de l’avion n’est pas affectée.

