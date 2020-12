Les vidéos de la vie quotidienne à Sydney sans Covid ont exaspéré les Américains alors que le virus continue de balayer les États-Unis – le nombre de morts dépassant 300000.

Un utilisateur de TikTok a partagé deux clips de compilation du CBD de Sydney après que la ville ait éliminé la transmission communautaire du coronavirus.

«À quoi ressemble la vie avec zéro cas COVID acquis localement», lit-on dans le texte de la vidéo.

Les images – prises le 10 décembre – montraient des navetteurs descendant les escaliers de la gare de Wynyard, mangeant dans l’aire de restauration de Pitt Street et dînant au Grounds of the City.

Il y avait aussi la vision d’acheteurs emballés ensemble alors qu’ils se promenaient dans le centre commercial Pitt Street et traversaient à une intersection très fréquentée de George Street.

Une autre vidéo du 8 décembre a montré l’agitation de la vie urbaine alors que les travailleurs prenaient leur pause déjeuner.

La vidéo explique que les travailleurs sont maintenant encouragés à retourner au bureau et que l’Australie a déménagé pour ouvrir les frontières à travers le pays.

La plupart des résidents s’acquittaient de leurs tâches quotidiennes sans porter de masque facial.

Les Sydneysiders qui ont visionné les vidéos ont déclaré qu’ils étaient fiers que l’Australie ait agi rapidement pour contrôler la crise sanitaire.

Mais les images étaient moins excitantes pour les utilisateurs de TikTok à l’étranger, qui continuent de lutter contre le virus et le verrouillage.

STATISTIQUES DU CORONAVIRUS EN AMÉRIQUE ET EN AUSTRALIE AMÉRIQUE: CAS: 16,5 millions DÉCÈS: 300000 AUSTRALIE: CAS: 28039 DÉCÈS: 908

Aux États-Unis, le nombre de morts a maintenant dépassé les 300 000, la moyenne mobile sur sept jours pour les décès un peu plus de 2 400 par jour.

Au cours de la dernière semaine, le nombre total de cas et de décès a atteint des niveaux records. Près de 1,5 million de nouveaux cas ont été confirmés et 16 800 décès, selon les données de John Hopkins.

Le pic des infections a conduit au resserrement des restrictions relatives aux coronavirus avant la période des fêtes.

Une personne a écrit: «Je vais pleurer moi-même pour dormir en Californie ce soir.

«Pleure en américain parce que les gens manquent de bon sens et refusent de porter des masques», a commenté un autre.

Un troisième commentaire disait: « Pourquoi cela semble-t-il illégal, je suis brisé. »

Un téléspectateur a déclaré que les Australiens continueraient à aller « bien » tant que la nation insulaire ne laisserait pas les Américains entrer.

‘Notre pays [America] est une blague », a-t-il ajouté.

Une autre personne a écrit: « Cela me rend tellement triste, je veux juste retrouver une vie normale. »

« Je pleure parce que l’Amérique ne sera pas à ce stade pendant si longtemps parce que certaines personnes ne se soucient que d’elles-mêmes », lit-on dans un autre commentaire.

Le nombre d’Américains à mourir du coronavirus au milieu de la pandémie a dépassé les 300000

RÉPONSE AU CORONAVIRUS DE L’AUSTRALIE Peu de temps après que l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré une pandémie le 12 mars, l’Australie a lancé un certain nombre de mesures de verrouillage strictes pour empêcher la propagation de la maladie. Les frontières ont été fermées à tous les non-résidents le 20 mars et des règles de distanciation sociale ont été introduites. Les lieux d’accueil, tels que les pubs, les cafés, les restaurants et les clubs, ont été contraints de fermer, offrant uniquement un service à emporter. Les règles ont vu le nombre de cas chuter considérablement d’ici avril, avec moins de 20 cas signalés chaque jour à la fin du mois dans tout le pays, ce qui a permis d’assouplir les restrictions plus strictes. Une deuxième vague à Victoria en mai a été maîtrisée par un verrouillage strict de 112 jours.

Il a également été reconnu que l’élimination du coronavirus par l’Australie et le retour à la normale se sont produits sans vaccin.

Karen, une Américaine qui a quitté Sydney en mai, a déclaré qu’elle avait pleuré lorsqu’elle avait regardé la vidéo pour la première fois.

« C’est juste un rappel de la réalité dans laquelle nous pourrions vivre si les Américains n’étaient pas si têtus et ignorants », a déclaré le joueur de 26 ans.

Les Australiens ont déclaré qu’ils se sentaient «si fiers» de leur pays.

«Sydney est la meilleure ville du monde! une personne a écrit.

«Chaque jour, je suis reconnaissant de ne pas être américain», a déclaré un autre.

Le nombre de morts de coronavirus en Australie est de 908.