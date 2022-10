La vidéo TikTok de la «fontaine Gol Gappa» fait baver les gourmets

Cette nourriture de rue, connue sous le nom de gol gappa, puchka et pani puri, est populaire dans toute l’Inde. Le pani puri a toujours été l’un des aliments de rue les plus populaires en Inde. Alors que les vendeurs le préparent traditionnellement, il semble que quelques-uns essaient de nouvelles façons de savourer cette nourriture. La «fontaine gol gappa» est l’une de ces inventions.

Padma Lakshmi, mannequin-activiste-animatrice de télévision, a partagé une vidéo de la même chose sur Twitter, et elle est rapidement devenue virale. La vidéo désormais virale a d’abord été partagée sur TikTok. Dans la vidéo, l’équipement de la fontaine fournit un flux constant d’eau acidulée, que les gens peuvent utiliser pour remplir leurs coquilles de pani puri avec le mélange d’eau. Et vous voudrez peut-être la fontaine dès que possible si vous aimez gol gappe. Padma Lakshmi a également écrit la légende, “Pas un désir, mais un besoin”. Jetez-y un œil ci-dessous.

Pas une envie, mais un besoin 🤩 pic.twitter.com/QKvfJlabhH — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) 19 octobre 2022

La fontaine gol gappa a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Beaucoup de gens trouvaient ça bizarre, tandis que d’autres pensaient que c’était génial. L’un des utilisateurs a écrit: «Manger des gol gappes tout seul n’est pas amusant. Il faut qu’il soit servi par quelqu’un d’autre et ensuite il faut faire correspondre sa vitesse de service à celle de votre consommation ». Un autre utilisateur a écrit : « Où diable pouvons-nous trouver cet engin ? J’ai BESOIN de ça dans ma vie ». Un troisième utilisateur a écrit : « Parti Pani Puri ». Un quatrième utilisateur a écrit : « Alors, ça va juste au lave-vaisselle ? Nettoyer toutes ces buses ressemble à un cauchemar ».

Manger des golgappas tout seul n’est pas amusant. Il doit être servi par quelqu’un d’autre et ensuite vous devez faire correspondre sa vitesse de service avec celle de votre alimentation 😁 — Puneet Goel (@puneetgoels) 19 octobre 2022

Où diable pouvons-nous obtenir cet engin? J’AI BESOIN de ça dans ma vie !!! – Kavita Bali (@kavitathinks) 20 octobre 2022

Alors, ça passe tout simplement au lave-vaisselle ? Nettoyer toutes ces buses ressemble à un cauchemar. —Robert Emmerson (@RobertEmmerso16) 19 octobre 2022

Ce n’est pas la première fois que le pani puri ou le gol gappe font la une des journaux. Un plat bizarre de pizza pani puri a récemment suscité des réactions mitigées de la part des gastronomes. La vidéo virale commence par une personne arrangeant quelques pani puris dans un bol. Il y ajoute ensuite des légumes, le farcit de fromage et le flambe pour que le fromage fonde. Il verse un peu de sauce dessus une fois qu’il commence à fondre. La légende disait également “Partagez avec vos amis”.

