La vidéo terrifiante d’un bus sur une route de montagne étroite n’est pas pour les timides

Que vous soyez un athlète professionnel ou un chauffeur de bus, gravir une montagne est risqué. Imaginez-vous maintenant dans un bus avec une pente raide d’un côté et un terrain montagneux de l’autre. Non seulement cela, mais pour se rendre de l’autre côté, il faut traverser une cascade pendant que le bus se déplace. C’est vrai, ça ressemble à un cauchemar. Récemment, une vidéo similaire est devenue virale. Voici un lien vers la vidéo.

Cette route n’est pas comme les autres ; il est incroyablement sinueux et suit le flanc de la montagne. Le passage de la route étroite à travers une cascade en cascade rend le voyage encore plus périlleux et audacieux pour certains. Dans la vidéo, on peut voir le bus naviguant prudemment dans l’intersection alors qu’il se rapproche d’une route plus large. Sans aucun doute, un moment “ouf”.

Maintenant, cette vidéo effrayante d’un bus circulant sur une route de montagne étroite fait un énorme buzz sur Internet. La vidéo a été partagée en 2018 et elle a une fois de plus pris d’assaut les médias sociaux. Maintenant, la vidéo a été publiée par le compte Twitter @hvgoenka.

La légende de la vidéo se lit comme suit : “Les passagers de ce bus doivent recevoir des récompenses pour leur bravoure #HimachalPradesh”. Quelques instants après le partage de la vidéo en ligne, plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Twitter pour partager leurs commentaires sur la vidéo.

Un utilisateur a commenté: “Comme le conducteur est courageux, cela doit être sa routine quotidienne pour conduire les passagers en toute sécurité”. Un autre a écrit : « Et le chauffeur doit être du genre « Kabhi Kabhi lagta hai apun hich Bhagwan hai… ». Un utilisateur des médias sociaux a également écrit : « Il faut décerner un prix de bravoure aux chauffeurs qui transportent le passager des régions éloignées vers les villes voisines ». .

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 1,8 million de vues et plus de 2 000 likes. La vidéo tendance couvre la tristement célèbre route entre Chamba et Killar, considérée comme l’une des voies les plus dangereuses d’Inde.

